Как выехать из Львова 21 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Как выехать из Львова 21 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Львов, как и другие украинские города, находится под угрозой ракетных ударов российских оккупантов.

Однако в этом городе относительно безопасно находиться. Также со Львова можно выехать за границу или в другие населенные пункты Украины частным транспортом, железной дорогой или автобусами, наличие которых следует уточнять у перевозчиков.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов, курсирующих через Львов на 21 мая.

Поезда на 21 мая, которые курсируют из Львова за границу:

07:10 35/36 Хмельницкий – Жмеринка

11:26 749/750 Вена – Киев-Пасс

17:02 814/813 Львов – Хелм

20:22 749/750 Киев-Пасс – Львов

Платные поезда на 21 мая из Львова, курсирующие в пределах Украины:

00:30 774 Львов – Дарница

00:30 266/265 Черновцы – Киев-Пасс

00:37 29/30 Сколе – Киев-Пасс

00:47 96/95 Яремче – Т. Буковель

00:57 43/44 Ивано-Франковск – Киев-Пасс

01:25 55/56 Яремче – Тернополь

02:01 13/14 Киев-Пасс — Солотвино-1

02:08 245/246 Ужгород – Киев-Пасс

02:17 705/706 Киев-Пасс – Пшемысль

02:32 8/7 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

02:40 13/14 Солотвино-1 – Киев-Пасс

03:03 26/25 Одесса-Главная – Рахов

04:17 43/44 Славута-1 — Ивано-Франковск

04:30 95/96 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

04:48 29/30 Киев-Пасс – Ужгород

04:59 81/82 Киев-Пасс – Ужгород

05:04 49/50 Казатин – Трускавец

05:41 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск

06:02 744 Львов – Дарница

06:15 59/60 Фастов — Чоп

06:50 149/150 Полтава Юж — Черновцы

06:50 149/150 Ромодан – Черновцы

07:21 7/8 Киев-Пасс – Черновцы

07:35 38/37 Раздельная-1 – Ужгород

08:08 815/816 Львов – Черновцы

08:24 46/45 Харьков-Пасс – Ужгород

08:45 245/246 Киев-Пасс – Ужгород

09:30 794 Львов – Дарница

09:52 804 Львов – Ровно

10:57 86/85 Тернополь – Запорожье-1

11:26 749/750 Ивано-Франковск – Киев-Пасс

11:32 705/706 Пшемысль – Киев-Пасс

11:53 2/1 Харьков-Пас – Ивано-Франковск

12:30 42/41 Львов – Днепр

14:05 120/119 Львов – Запорожье-1

16:30 806 Львов – Ровно

16:37 45/46 Батево — Харьков-Пасс

16:50 830 Львов – Ужгород

18:34 130/129 Ивано-Франковск – Им. Т. Шевченко

19:03 16/15 Кременчуг – Харьков-Пасс

19:20 3/4 Львов – Запорожье-1

20:22 749/750 Киев-Пас – Львов

20:31 26/25 Рахов — Микуличин

20:38 22/21 Тернополь — Миргород

21:00 145/146 Стрый – Ужгород

21:05 60/59 Ужгород – Киев-Пасс

21:40 92/91 Львов – Киев-Пасс

22:25 12/11 Львов – Одесса-Главная

22:35 81/82 Сколе — Лавочное

23:09 50/49 Трускавец – Киев-Пасс

23:28 36/35 Пшемысль – Одесса-Главная

23:28 37/38 Мукачево – Одесса-Главная

23:48 56/55 Рахов – Львов

Читайте также: