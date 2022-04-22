Как выехать из Львова 23 апреля: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Как выехать из Львова 23 апреля: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Во Львове нашли убежище многие внутренние переселенцы, спасающиеся от постоянных обстрелов российских оккупантов.

Также из этого города можно выехать за границу поездами, автобусами или на собственном авто.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов на 23 апреля, курсирующих через Львов.

График движения поездов на 23 апреля, курсирующих через Львов за границу:

07:10 35/36 Одесса-Главная Пшемысль

11:26 749/750 Вена – Киев-Пасс

17:02 814/813 Львов – Хелм

21:00 749/750 Киев-Пас – Вена

График эвакуационных поездов на 23 апреля, курсирующих через Львов:

03:17 44/43 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

08:11 46/45 Лозовая – Ужгород

14:30 219/220 Львов – Запорожье-1

График движения платных поездов на 23 апреля, курсирующих через Львов:

00:19 29/30 Ужгород – Киев-Пасс

00:30 136/135 Черновцы – Одесса-Главная

00:30 774 Львов – Дарница

00:35 55/56 Киев-Пасс – Рахов

00:47 96/95 Рахов – Киев-Пасс

00:57 43/44 Ивано-Франковск – Киев-Пасс

01:47 238/237 Ужгород – Одесса-Главная

02:01 13/14 Киев-Пасс — Солотвино

02:25 8/7 Коломыя — Киев-Пасс

02:40 13/14 Солотвино – Киев-Пасс

03:03 26/25 Одесса-Главная – Рахов

03:47 95/96 Киев-Пасс — Рахов

04:10 45/46 Ужгород – Лозовая

04:48 29/30 Киев-Пасс – Ужгород

04:59 81/82 Киев-Пасс – Ужгород

05:04 49/50 Киев-Пасс – Трускавец

05:25 7/8 Коломыя — Черновцы

05:41 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск

06:02 744 Львов – Дарница

06:15 60/58 Киев-Пасс – Чоп

07:14 149/150 Знаменка – Черновцы

07:35 38/37 Одесса-Главная – Ужгород

08:08 815/816 Львов – Черновцы

09:30 794 Львов – Дарница

09:52 804 Львов – Ровно

10:57 85/86 Винница – Хмельницкий

11:26 749/750 Ивано-Франковск – Киев-Пасс

11:53 2/1 Харьков-Пас – Ивано-Франковск

14:05 120/119 Львов – Запорожье-1

15:41 701/702 Львов Черновцы

15:46 42/41 Трускавец – Днепр

16:30 806 Львов – Ровно

16:50 830 Львов – Ужгород

17:38 111/112 Тернополь – Львов

17:40 232/231 Львов – Днепр

18:27 21/22 Трускавец – Харьков-Пасс

19:03 16/15 Львов – Харьков-Пасс

19:20 3/4 Львов – Запорожье-1

20:31 26/25 Рахов – Одесса-Главная

20:42 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск

21:00 145/146 Львов Ужгород

21:05 60/58 Чоп – Казатин

22:25 12/11 Львов – Одесса-Главная

22:35 81/82 Ужгород – Киев-Пасс

23:09 50/49 Трускавец – Киев-Пасс

23:19 92/91 Львов – Киев-Пасс

23:28 36/35 Пшемысль – Одесса-Главная

23:28 37/38 Жмеринка – Одесса-Главная

23:48 56/55 Рахов Киев-Пасс

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