Как выехать из Львова 25 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Как выехать из Львова 25 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Ситуация во Львове контролируется, хотя все еще существует угроза ракетных ударов со стороны России.

Однако именно в этот город и дальше прибывают переселенцев из регионов, где продолжаются активные боевые действия. Также из Львова можно выехать за границу поездами, частным транспортом или автобусами.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов, курсирующих через Львов, на 25 мая.

Поезда на 25 мая, которые курсируют из Львова за границу:

02:26 715/716 Пшемысль – Киев-Пасс

07:10 35/36 Хмельницкий – Жмеринка (через Пшемысль)

11:26 749/750 Вена – Киев-Пасс

17:02 814/813 Львов – Хелм

17:10 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль

20:22 749/750 Киев-Пас – Львов (через Будапешт, Вена)

Платные поезда на 25 мая из Львова, курсирующие в пределах Украины:

00:30 774 Львов – Дарница

00:30 266/265 Черновцы – Киев-Пасс

00:37 29/30 Сколе – Киев-Пасс

00:47 96/95 Яремче – Т. Буковель

00:57 43/44 Ивано-Франковск – Киев-Пасс

01:25 55/56 Яремче – Тернополь

02:01 13/14 Киев-Пасс — Солотвино-1

02:17 705/706 Киев-Пасс – Пшемысль

02:32 8/7 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

02:40 13/14 Солотвино-1 — Буштина

03:03 26/25 Одесса-Главная – Рахов

04:17 43/44 Славута-1 — Ивано-Франковск

04:30 95/96 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

04:48 29/30 Киев-Пасс – Ужгород

04:59 81/82 Киев-Пасс – Ужгород

05:04 49/50 Казатин – Трускавец

05:41 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск

06:02 744 Львов – Дарница

06:15 59/60 Фастов — Чоп

06:50 149/150 Полтава Юж. — Черновцы

06:50 149/150 Ромодан – Черновцы

07:21 7/8 Киев-Пасс – Черновцы

07:35 38/37 Раздельная-1 – Ужгород

08:08 815/816 Львов – Черновцы

08:24 46/45 Харьков-Пасс – Ужгород

08:45 245/246 Киев-Пасс – Ужгород

09:30 794 Львов – Дарница

09:52 804 Львов – Ровно

10:42 259/260 Винница – Казатин

10:57 86/85 Тернополь – Запорожье-1

11:26 749/750 Ивано-Франковск – Киев-Пасс

11:32 705/706 Пшемысль – Киев-Пасс

11:53 2/1 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

12:30 42/41 Львов – Днепр

14:05 120/119 Львов – Запорожье-1

16:30 806 Львов – Ровно

16:37 45/46 Батево — Харьков-Пасс

16:50 830 Львов – Ужгород

18:34 130/129 Ивано-Франковск – Им. Т.Шевченко

19:03 16/15 Кременчуг – Харьков-Пасс

19:20 3/4 Львов – Запорожье-1

20:22 749/750 Киев-Пас – Львов

20:31 26/25 Рахов — Микуличин

20:38 22/21 Тернополь — Миргород

21:00 145/146 Стрый – Ужгород

21:05 60/59 Ужгород – Киев-Пасс

21:40 92/91 Львов – Киев-Пасс

22:25 12/11 Львов – Одесса-Главная

22:35 81/82 Сколе — Лавочное

23:09 50/49 Трускавец – Киев-Пасс

23:28 36/35 Пшемысль – Одесса-Главная

23:28 37/38 Мукачево – Одесса-Главная

23:48 56/55 Рахов – Львов

Читайте также: