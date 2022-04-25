Как выехать из Львова 26 апреля: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Как выехать из Львова 26 апреля: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Львов, несмотря на угрозу ракетных ударов, остается относительно спокойным городом.

Именно сюда эвакуируют внутренних переселенцев. Также из Львова можно выехать за границу железнодорожным транспортом, собственным или автобусами.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов, курсирующих через Львов на 26 апреля.

Эвакуационные поезда на 26 апреля, курсирующие через Львов:

03:17 44/43 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

08:11 46/45 Лозовая – Ужгород

08:56 136/135 Одесса-Главная – Черновцы

14:30 219/220 Львов – Запорожье-1

Поезда на 26 апреля, которые курсируют со Львова за границу:

07:10 35/36 Одесса-Главная Пшемысль

11:26 749/750 Вена – Киев-Пасс

17:02 814/813 Львов – Хелм

21:00 749/750 Киев-Пасс – Вена

График движения на 26 апреля платных поездов из Львова, курсирующих в пределах Украины:

00:19 29/30 Ужгород – Киев-Пасс

00:30 774 Львов – Дарница

00:35 55/56 Киев-Пасс – Рахов

00:47 96/95 Рахов – Киев-Пасс

00:57 43/44 Ивано-Франковск – Киев-Пасс

02:01 13/14 Киев-Пасс — Солотвино

02:25 8/7 Коломыя — Киев-Пасс

02:40 13/14 Солотвино – Киев-Пасс

03:03 26/25 Одесса-Главная – Рахов

03:47 95/96 Киев-Пасс — Рахов

04:10 45/46 Ужгород – Лозовая

04:48 29/30 Киев-Пасс – Ужгород

04:59 81/82 Киев-Пасс – Ужгород

05:04 49/50 Киев-Пасс – Трускавец

05:25 7/8 Коломыя — Черновцы

06:02 744 Львов – Дарница

06:15 60/58 Киев-Пасс – Чоп

07:35 38/37 Одесса-Главная – Ужгород

08:08 815/816 Львов – Черновцы

09:30 794 Львов – Дарница

09:50 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

09:52 804 Львов – Ровно

10:57 85/86 Винница – Хмельницкий

11:10 130/129 Кременчуг – Ивано-Франковск

11:26 749/750 Ивано-Франковск – Киев-Пасс

12:28 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец

12:30 42/41 Львов – Днепр

14:05 120/119 Львов – Запорожье-1

15:41 701/702 Львов – Черновцы

16:30 806 Львов – Ровно

16:50 830 Львов – Ужгород

17:40 232/231 Львов – Днепр

19:03 17/18 Львов – Харьков-Пасс

19:20 5/6 Ивано-Франковск – Запорожье-1

20:10 150/149 Черновцы – Ивано-Франковск

20:31 26/25 Рахов – Одесса-Главная

20:42 749/750 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

21:00 145/146 Львов – Ужгород

21:05 60/58 Чоп – Казатин

22:05 1/2 Миргород – Харьков-Пасс

22:25 12/11 Львов – Одесса-Главная

22:35 81/82 Ужгород – Киев-Пасс

23:09 50/49 Трускавец – Киев-Пасс

23:19 92/91 Львов – Киев-Пасс

23:28 36/35 Пшемысль – Одесса-Главная

23:28 37/38 Жмеринка – Одесса-Главная

23:48 56/55 Рахов – Киев-Пасс

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