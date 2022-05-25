Как выехать из Львова 26 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Как выехать из Львова 26 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Через Львов с начала войны прошло более 5 млн. украинцев.

Сейчас на территории города находятся 150 тысяч внутренних переселенцев. Также во Львов ежедневно прибывают раненые люди из регионов, где продолжаются боевые действия. Несмотря на это, российские оккупанты продолжают угрожать городу ракетными ударами.

Но именно из Львова можно выехать за границу и в пределах Украины поездами, автобусами или частным транспортом.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов, курсирующих через Львов, на 26 мая.

Поезда на 26 мая, которые курсируют из Львова за границу:

02:26 715/716 Пшемысль – Киев-Пасс

07:10 35/36 Хмельницкий – Жмеринка (через Пшемысль)

11:26 749/750 Вена – Киев-Пасс

17:02 814/813 Львов – Хелм

17:10 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль

20:22 749/750 Киев-Пасс – Львов (через Будапешт, Вена)

Платные поезда на 26 мая из Львова, курсирующие в пределах Украины:

00:30 774 Львов – Дарница

00:37 29/30 Сколе – Киев-Пасс

00:47 96/95 Яремче – Т. Буковель

00:57 43/44 Ивано-Франковск – Киев-Пасс

01:25 55/56 Яремче – Тернополь

01:39 266/265 Киев-Пасс – Черновцы

02:01 13/14 Киев-Пасс — Солотвино-1

02:08 245/246 Ужгород – Киев-Пасс

02:17 705/706 Киев-Пасс – Пшемысль

02:32 8/7 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

02:40 13/14 Солотвино-1 — Буштина

03:03 26/25 Одесса-Главная – Рахов

04:17 43/44 Славута-1 — Ивано-Франковск

04:30 95/96 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

04:48 29/30 Киев-Пасс – Ужгород

04:59 81/82 Киев-Пасс – Ужгород

05:04 49/50 Казатин – Трускавец

06:02 744 Львов – Дарница

06:15 59/60 Фастов — Чоп

07:21 7/8 Киев-Пасс – Черновцы

07:35 38/37 Раздельная-1 – Ужгород

08:08 815/816 Львов – Черновцы

08:24 46/45 Харьков-Пасс – Ужгород

08:24 46/45 Харьков-Пасс – Ужгород

09:30 794 Львов – Дарница

09:52 804 Львов – Ровно

10:04 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

10:42 259/260 Винница – Казатин

10:57 86/85 Тернополь – Запорожье-1

11:10 130/129 Кременчуг – Ивано-Франковск

11:26 749/750 Ивано-Франковск – Киев-Пасс

11:32 705/706 Пшемысль – Киев-Пасс

12:30 42/41 Львов – Днепр

14:05 120/119 Львов – Запорожье-1

16:30 806 Львов – Ровно

16:37 45/46 Батево — Харьков-Пасс

16:50 830 Львов – Ужгород

19:03 17/18 Львов – Харьков-Пасс

19:11 259/260 Ивано-Франковск – Сумы

19:11 258/257 Ивано-Франковск – Чернигов

19:20 5/6 Ивано-Франковск – Запорожье-1

20:10 150/149 Черновцы — Полтава Юж.

20:22 749/750 Киев-Пасс – Львов

20:31 26/25 Рахов — Микуличин

21:00 145/146 Стрый – Ужгород

21:05 60/59 Ужгород – Киев-Пасс

21:40 92/91 Львов – Киев-Пасс

22:05 1/2 Миргород – Харьков-Пасс

22:25 12/11 Львов – Одесса-Главная

22:35 81/82 Сколе — Лавочное

23:09 50/49 Трускавец – Киев-Пасс

23:28 36/35 Пшемысль – Одесса-Главная

23:28 37/38 Мукачево – Одесса-Главная

23:48 56/55 Рахов – Львов

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