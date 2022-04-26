Как выехать из Львова 27 апреля: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Как выехать из Львова 27 апреля: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Российские оккупанты и дальше угрожают Львову ракетными ударами.

Однако этот город продолжает принимать внутренних переселенцев и является относительно безопасным местом. Также из Львова можно выехать за границу железнодорожным транспортом, собственным или автобусами.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов, курсирующих через Львов на 27 апреля.

Эвакуационные поезда на 27 апреля, курсирующие через Львов:

03:17 44/43 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

08:11 46/45 Лозовая – Ужгород

14:30 219/220 Львов – Запорожье-1

Поезда на 27 апреля, которые курсируют из Львова за границу:

07:10 35/36 Одесса-Главная Пшемысль

11:26 749/750 Вена – Киев-Пасс

17:02 814/813 Львов – Хелм

21:00 749/750 Киев-Пасс – Вена

График движения на 27 апреля платных поездов из Львова, курсирующих в пределах Украины:

00:19 29/30 Ужгород – Киев-Пасс

00:30 136/135 Черновцы – Одесса-Главная

00:30 774 Львов – Дарница

00:35 55/56 Киев-Пасс – Рахов

00:47 96/95 Рахов – Киев-Пасс

00:57 43/44 Ивано-Франковск – Киев-Пасс

01:47 238/237 Ужгород – Одесса-Главная

02:01 13/14 Киев-Пасс — Солотвино

02:25 8/7 Коломыя — Киев-Пасс

02:40 13/14 Солотвино – Киев-Пасс

03:03 26/25 Одесса-Главная – Рахов

03:47 95/96 Киев-Пасс — Рахов

04:10 45/46 Ужгород – Лозовая

04:48 29/30 Киев-Пасс – Ужгород

04:59 81/82 Киев-Пасс Ужгород

05:04 49/50 Киев-Пасс – Трускавец

05:25 7/8 Коломыя — Черновцы

05:41 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск

06:02 744 Львов – Дарница

06:15 60/58 Киев-Пасс – Чоп

07:14 149/150 Знаменка – Львов

07:35 38/37 Одесса-Главная – Ужгород

08:08 815/816 Львов – Черновцы

09:30 794 Львов – Дарница

09:52 804 Львов – Ровно

10:57 85/86 Винница – Хмельницкий

11:26 749/750 Ивано-Франковск – Киев-Пасс

11:53 2/1 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

12:30 42/41 Львов – Днепр

14:05 120/119 Львов – Запорожье-1

15:41 701/702 Львов – Черновцы

16:30 806 Львов – Ровно

16:50 830 Львов – Ужгород

17:38 111/112 Тернополь – Львов

17:40 232/231 Львов – Днепр

18:27 21/22 Трускавец – Харьков-Пасс

18:34 130/129 Ивано-Франковск – Кременчуг

19:03 16/15 Львов – Харьков-Пасс

19:20 3/4 Львов – Запорожье-1

20:31 26/25 Рахов – Одесса-Главная

20:42 749/750 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

21:00 145/146 Львов – Ужгород

21:05 60/58 Чоп – Козятин

22:25 12/11 Львов – Одесса-Главная

22:35 81/82 Ужгород – Киев-Пасс

23:09 50/49 Трускавец – Киев-Пасс

23:19 92/91 Львов – Киев-Пасс

23:28 36/35 Жмеринка – Одесса-Главная

23:28 37/38 Жмеринка – Одесса-Главная

23:48 56/55 Рахов – Киев-Пасс

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