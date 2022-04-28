Как выехать из Львова 29 апреля: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Как выехать из Львова 29 апреля: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Львов, как и другие города Украины, остаются под угрозой ракетных ударов со стороны РФ.

Несмотря на это, в городе относительно спокойно и именно сюда переехало много внутренних переселенцев. Также из Львова можно уехать, как и в другие города Украины, такие и за границу.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов, курсирующих через Львов на 29 апреля.

Эвакуационные поезда на 29 апреля, курсирующие через Львов:

03:17 44/43 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

08:11 46/45 Лозовая – Ужгород

14:30 219/220 Львов – Запорожье-1

Поезда на 29 апреля, которые курсируют из Львова за границу:

07:10 35/36 Одесса-Главная Пшемысль

11:26 749/750 Вена – Киев-Пасс

17:02 814/813 Львов – Хелм

21:00 749/750 Киев-Пасс – Вена

График движения на 29 апреля платных поездов из Львова, курсирующих в пределах Украины:

00:19 29/30 Ужгород – Киев-Пасс

00:30 136/135 Черновцы – Одесса-Главная

00:30 774 Львов – Дарница

00:47 96/95 Рахов – Киев-Пасс

00:57 43/44 Ивано-Франковск – Киев-Пасс

01:25 55/56 Фастов — Львов

01:47 238/237 Ужгород – Одесса-Главная

02:01 13/14 Киев-Пасс — Солотвино

02:25 8/7 Коломыя — Киев-Пасс

02:40 13/14 Солотвино – Киев-Пасс

03:03 26/25 Одесса-Главная – Рахов

04:10 45/46 Ужгород – Лозовая

04:30 95/96 Киев-Пасс – Ворохта

04:48 29/30 Киев-Пасс – Ужгород

04:59 81/82 Киев-Пасс – Ужгород

05:04 49/50 Киев-Пасс – Трускавец

05:25 7/8 Коломыя — Черновцы

05:41 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск

06:02 744 Львов – Дарница

06:15 60/58 Киев-Пасс – Чоп

07:14 149/150 Знаменка – Львов

07:35 38/37 Одесса-Главная – Ужгород

08:08 815/816 Львов – Черновцы

09:30 794 Львов – Дарница

09:52 804 Львов – Ровно

10:57 85/86 Винница – Запорожье-1

11:26 749/750 Ивано-Франковск – Киев-Пасс

11:53 2/1 Харьков-Пас – Ивано-Франковск

12:30 42/41 Львов – Днепр

14:05 120/119 Львов – Запорожье-1

15:41 701/702 Львов – Черновцы

16:30 806 Львов – Ровно

16:50 830 Львов – Ужгород

17:38 111/112 Тернополь – Львов

17:40 232/231 Львов – Днепр

18:27 21/22 Трускавец – Харьков-Пасс

18:34 130/129 Ивано-Франковск – Кременчуг

19:03 16/15 Львов – Харьков-Пасс

19:20 3/4 Львов – Запорожье-1

20:31 26/25 Рахов – Одесса-Главная

20:42 749/750 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

21:00 145/146 Львов – Ужгород

21:05 60/58 Чоп – Козятин

22:25 12/11 Львов – Одесса-Главная

22:35 81/82 Киев-Пасс — Козятин

23:09 50/49 Трускавец – Киев-Пасс

23:19 92/91 Львов – Киев-Пасс

23:28 36/35 Жмеринка – Одесса-Главная

23:28 37/38 Жмеринка – Одесса-Главная

23:48 56/55 Ворохта – Киев-Пасс

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