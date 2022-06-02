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Как выехать из Львова 3 июня: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Дата публикации
Просмотры
2018
Время на прочтение
2 мин
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Как выехать из Львова 3 июня: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Фото: Getty Images

Львов находится под угрозой ракетных ударов России.

Однако ситуация в городе спокойная и контролируемая. Именно сюда каждый день приезжают переселенцы из регионов, где продолжаются боевые действия. А еще из Львова можно без проблем уехать за границу.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов, курсирующих через Львов, на 3 июня.

Поезда на 3 июня, которые курсируют из Львова за границу:

  • ​ 07:10 35/36 Хмельницкий — Жмеринка (через Пшемысль)
  • 11:26 749/750 Вена – Киев-Пасс
  • 17:02 814/813 Львов – Хелм
  • 17:10 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль

Платные поезда на 3 июня из Львова, которые курсируют в пределах Украины:

  • 00:30 774 Львов – Дарница
  • 00:30 136/135 Черновцы – Одесса-Главная
  • 00:37 29/30 Сколе – Киев-Пасс
  • 00:47 96/95 Яремче – Т. Буковель
  • 00:57 43/44 Ивано-Франковск – Славута-1
  • 01:25 55/56 Яремче – Тернополь
  • 02:17 705/706 Киев-Пасс – Пшемысль
  • 02:18 13/14 Киев-Пасс — Солотвино-1
  • 02:32 8/7 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
  • 02:42 13/14 Солотвино-1 — Киев-Пасс
  • 03:03 26/25 Одесса-Главная – Рахов
  • 04:17 43/44 Славута-1 — Ивано-Франковск
  • 04:30 95/96 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
  • 04:48 29/30 Киев-Пасс – Ужгород
  • 04:59 81/82 Киев-Пасс – Ужгород
  • 06:16 59/60 Киев-Пасс – Чоп
  • 06:50 130/129 Кременчуг – Ивано-Франковск
  • 07:00 744 Львов – Дарница
  • 07:21 7/8 Киев-Пасс – Черновцы
  • 07:35 38/37 Раздельная-1 – Ужгород
  • 08:08 815/816 Львов – Черновцы
  • 08:33 49/50 Тернополь – Хмельницкий
  • 09:30 794 Львов – Дарница
  • 09:52 804 Львов – Ровно
  • 10:04 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск
  • 10:42 259/260 Винница – Казатин
  • 10:42 258/257 Чернигов – Ивано-Франковск
  • 10:57 86/85 Львов – Запорожье-1
  • 11:26 749/750 Ивано-Франковск – Киев-Пасс
  • 11:32 705/706 Пшемысль – Киев-Пасс
  • 11:53 2/1 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
  • 12:30 42/41 Львов – Днепр
  • 14:05 120/119 Львов – Запорожье-1
  • 16:30 806 Львов – Ровно
  • 16:37 45/46 Свалява – Харьков-Пасс
  • 16:50 830 Львов – Ужгород
  • 17:22 3/4 Львов – Запорожье-1
  • 19:03 16/15 Кременчуг – Харьков-Пасс
  • 20:22 749/750 Киев-Пасс – Львов
  • 20:33 26/25 Рахов – Одесса-Главная
  • 20:38 22/21 Тернополь — Миргород
  • 21:00 145/146 Стрый – Ужгород
  • 21:05 60/59 Кострино — Перечин
  • 21:40 92/91 Львов – Киев-Пасс
  • 22:20 12/11 Львов – Одесса-Главная
  • 22:43 81/82 Ужгород – Киев-Пасс
  • 23:07 50/49 Трускавец – Киев-Пасс
  • 23:28 36/35 Пшемысль – Одесса-Главная
  • 23:28 37/38 Мукачево – Одесса-Главная
  • 23:48 56/55 Рахов — Фастов

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