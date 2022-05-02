Как выехать из Львова 3 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Как выехать из Львова 3 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Львову, как и другим городам Украины, угрожают ракетные удары со стороны РФ.

Несмотря на это, сюда ежедневно прибывают вынужденные переселенцы. Также со Львова можно без проблем выехать за границу поездами или автобусами.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов, курсирующих через Львов на 3 мая.

Эвакуационные поезда на 3 мая, курсирующие через Львов:

03:17 44/43 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

08:11 46/45 Лозовая – Ужгород

Поезда на 3 мая, которые курсируют из Львова за границу:

07:10 35/36 Одесса - Главная Пшемысль

11:26 749/750 Вена – Киев-Пасс

17:02 814/813 Львов – Хелм

21:00 749/750 Киев-Пасс – Вена

Платные поезда на 3 мая из Львова, курсирующие в пределах Украины:

00:19 29/30 Ужгород – Киев-Пасс

00:30 136/135 Черновцы – Одесса-Главная

00:30 774 Львов – Дарница

00:47 96/95 Рахов – Киев-Пасс

00:57 43/44 Ивано-Франковск – Киев-Пасс

01:25 55/56 Фастов – Львов

02:01 13/14 Киев-Пасс — Солотвино

02:17 705/706 Киев-Пасс – Пшемысль

02:25 8/7 Коломыя — Киев-Пасс

02:40 13/14 Солотвино – Киев-Пасс

03:03 26/25 Одесса-Главная – Рахов

04:10 45/46 Ужгород – Лозовая

04:30 95/96 Киев-Пасс – Ворохта

04:48 29/30 Киев-Пасс – Ужгород

04:59 81/82 Киев-Пасс – Ужгород

05:04 49/50 Киев-Пасс – Трускавец

05:25 7/8 Коломыя — Черновцы

05:41 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск

06:02 744 Львов – Дарница

06:15 60/58 Киев-Пасс – Чоп

07:14 149/150 Полтава Юж — Черновцы

07:35 38/37 Одесса-Главная – Ужгород

08:08 815/816 Львов – Черновцы

09:30 794 Львов – Дарница

09:50 15/16 Львов – Им. Т.Шевченко

09:52 804 Львов – Ровно

10:57 85/86 Винница – Запорожье-1

11:10 130/129 Кременчуг – Ивано-Франковск

11:26 749/750 Ивано-Франковск – Киев-Пасс

11:32 705/706 Пшемысль – Киев-Пасс

11:53 2/1 Харьков-Пас – Ивано-Франковск

12:30 42/41 Львов – Днепр

14:05 120/119 Львов – Запорожье-1

15:41 701/702 Львов – Черновцы

16:30 806 Львов – Ровно

16:50 830 Львов – Ужгород

17:40 232/231 Львов – Днепр

18:27 21/22 Трускавец – Харьков-Пасс

18:34 130/129 Ивано-Франковск – Им. Т.Шевченко

19:03 16/15 Кременчуг – Харьков-Пасс

19:20 3/4 Львов – Запорожье-1

20:31 26/25 Рахов – Одесса-Главная

20:42 749/750 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

21:00 145/146 Львов – Ужгород

21:05 60/58 Чоп – Козятин

22:25 12/11 Львов – Одесса-Главная

22:35 81/82 Киев-Пасс — Козятин

23:09 50/49 Трускавец – Киев-Пасс

23:19 92/91 Львов – Киев-Пасс

23:28 36/35 Жмеринка – Одесса-Главная

23:28 37/38 Жмеринка – Одесса-Главная

23:48 56/55 Ворохта – Киев-Пасс

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