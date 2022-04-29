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Как выехать из Львова 30 апреля: график движения поездов в пределах Украины и за границу

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Как выехать из Львова 30 апреля: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Getty Images

Во Львов из-за постоянных обстрелов российскими оккупантами продолжают приезжать жители других населенных пунктов.

Также отсюда курсируют поезда и автобусы, которыми можно выехать за границу или в другой регион Украины.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов, курсирующих через Львов на 30 апреля.

Эвакуационные поезда на 30 апреля, курсирующие через Львов:

  • 03:17 44/43 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
  • 08:11 46/45 Лозовая – Ужгород
  • 14:30 219/220 Львов – Запорожье-1

Поезда на 30 апреля, которые курсируют из Львова за границу:

  • 07:10 35/36 Одесса-Главная - Пшемысль
  • 11:26 749/750 Вена – Киев-Пасс
  • 17:02 814/813 Львов – Хелм
  • 21:00 749/750 Киев-Пасс – Вена

Платные поезда на 30 апреля из Львова, курсирующие в пределах Украины:

  • 00:19 29/30 Ужгород – Киев-Пасс
  • 00:30 774 Львов – Дарница
  • 00:47 96/95 Рахов – Киев-Пасс
  • 00:57 43/44 Ивано-Франковск – Киев-Пасс
  • 01:25 55/56 Фастов — Львов
  • 02:01 13/14 Киев-Пасс — Солотвино
  • 02:17 705/706 Киев-Пасс – Пшемысль
  • 02:25 8/7 Коломыя — Киев-Пасс
  • 02:40 13/14 Солотвино – Киев-Пас
  • 03:03 26/25 Одесса-Главная – Рахов
  • 04:10 45/46 Ужгород – Лозовая
  • 04:30 95/96 Киев-Пасс – Ворохта
  • 04:48 29/30 Киев-Пасс – Ужгород
  • 04:59 81/82 Киев-Пасс – Ужгород
  • 05:04 49/50 Киев-Пасс – Трускавец
  • 05:25 7/8 Коломыя — Черновцы
  • 06:02 744 Львов – Дарница
  • 06:15 60/58 Киев-Пасс – Чоп
  • 07:35 38/37 Одесса-Главная – Ужгород
  • 08:08 815/816 Львов – Черновцы
  • 08:56 136/135 Одесса-Главная – Черновцы
  • 09:30 794 Львов – Дарница
  • 09:50 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
  • 09:52 804 Львов – Ровно
  • 10:57 85/86 Винница – Запорожье-1
  • 11:10 130/129 Кременчуг – Ивано-Франковск
  • 11:26 749/750 Ивано-Франковск – Киев-Пасс
  • 12:28 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец
  • 12:30 42/41 Львов – Днепр
  • 14:05 120/119 Львов – Запорожье-1
  • 15:41 701/702 Львов – Черновцы
  • 16:30 806 Львов – Ровно
  • 16:50 830 Львов – Ужгород
  • 17:40 232/231 Львов – Днепр
  • 19:03 17/18 Львов – Харьков-Пасс
  • 19:20 5/6 Ивано-Франковск – Запорожье-1
  • 20:10 150/149 Черновцы – Ивано-Франковск
  • 20:31 26/25 Рахов – Одесса-Главная
  • 20:42 749/750 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
  • 21:00 145/146 Львов – Ужгород
  • 21:05 60/58 Чоп – Казатин
  • 22:05 1/2 Миргород – Харьков-Пасс
  • 22:25 12/11 Львов – Одесса-Главная
  • 22:35 81/82 Киев-Пасс — Казатин
  • 23:09 50/49 Трускавец – Киев-Пасс
  • 23:19 92/91 Львов – Киев-Пасс
  • 23:28 36/35 Жмеринка – Одесса-Главная
  • 23:28 37/38 Жмеринка – Одесса-Главная
  • 23:48 56/55 Ворохта – Киев-Пасс

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