Как выехать из Львова 30 апреля: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Во Львов из-за постоянных обстрелов российскими оккупантами продолжают приезжать жители других населенных пунктов.
Также отсюда курсируют поезда и автобусы, которыми можно выехать за границу или в другой регион Украины.
"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов, курсирующих через Львов на 30 апреля.
Эвакуационные поезда на 30 апреля, курсирующие через Львов:
- 03:17 44/43 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
- 08:11 46/45 Лозовая – Ужгород
- 14:30 219/220 Львов – Запорожье-1
Поезда на 30 апреля, которые курсируют из Львова за границу:
- 07:10 35/36 Одесса-Главная - Пшемысль
- 11:26 749/750 Вена – Киев-Пасс
- 17:02 814/813 Львов – Хелм
- 21:00 749/750 Киев-Пасс – Вена
Платные поезда на 30 апреля из Львова, курсирующие в пределах Украины:
- 00:19 29/30 Ужгород – Киев-Пасс
- 00:30 774 Львов – Дарница
- 00:47 96/95 Рахов – Киев-Пасс
- 00:57 43/44 Ивано-Франковск – Киев-Пасс
- 01:25 55/56 Фастов — Львов
- 02:01 13/14 Киев-Пасс — Солотвино
- 02:17 705/706 Киев-Пасс – Пшемысль
- 02:25 8/7 Коломыя — Киев-Пасс
- 02:40 13/14 Солотвино – Киев-Пас
- 03:03 26/25 Одесса-Главная – Рахов
- 04:10 45/46 Ужгород – Лозовая
- 04:30 95/96 Киев-Пасс – Ворохта
- 04:48 29/30 Киев-Пасс – Ужгород
- 04:59 81/82 Киев-Пасс – Ужгород
- 05:04 49/50 Киев-Пасс – Трускавец
- 05:25 7/8 Коломыя — Черновцы
- 06:02 744 Львов – Дарница
- 06:15 60/58 Киев-Пасс – Чоп
- 07:35 38/37 Одесса-Главная – Ужгород
- 08:08 815/816 Львов – Черновцы
- 08:56 136/135 Одесса-Главная – Черновцы
- 09:30 794 Львов – Дарница
- 09:50 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
- 09:52 804 Львов – Ровно
- 10:57 85/86 Винница – Запорожье-1
- 11:10 130/129 Кременчуг – Ивано-Франковск
- 11:26 749/750 Ивано-Франковск – Киев-Пасс
- 12:28 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец
- 12:30 42/41 Львов – Днепр
- 14:05 120/119 Львов – Запорожье-1
- 15:41 701/702 Львов – Черновцы
- 16:30 806 Львов – Ровно
- 16:50 830 Львов – Ужгород
- 17:40 232/231 Львов – Днепр
- 19:03 17/18 Львов – Харьков-Пасс
- 19:20 5/6 Ивано-Франковск – Запорожье-1
- 20:10 150/149 Черновцы – Ивано-Франковск
- 20:31 26/25 Рахов – Одесса-Главная
- 20:42 749/750 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
- 21:00 145/146 Львов – Ужгород
- 21:05 60/58 Чоп – Казатин
- 22:05 1/2 Миргород – Харьков-Пасс
- 22:25 12/11 Львов – Одесса-Главная
- 22:35 81/82 Киев-Пасс — Казатин
- 23:09 50/49 Трускавец – Киев-Пасс
- 23:19 92/91 Львов – Киев-Пасс
- 23:28 36/35 Жмеринка – Одесса-Главная
- 23:28 37/38 Жмеринка – Одесса-Главная
- 23:48 56/55 Ворохта – Киев-Пасс
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