Как выехать из Львова 31 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Как выехать из Львова 31 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Львов и дальше находится под угрозой ракетных ударов со стороны России.

Однако именно в этом городе находится около 150 тыс. внутренних переселенцев. А еще из Львова можно выехать за границу своим транспортом, железной дорогой или автобусами.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов, курсирующих через Львов, на 31 мая.

Поезда на 31 мая, которые курсируют из Львова за границу:

02:26 715/716 Пшемысль – Киев-Пасс

07:10 35/36 Хмельницкий – Жмеринка (через Пшемысль)

11:26 749/750 Вена – Киев-Пасс

17:02 814/813 Львов – Хелм

17:10 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль

Платные поезда на 31 мая из Львова, курсирующие в пределах Украины:

00:30 774 Львов – Дарница

00:30 136/135 Черновцы – Одесса-Главная

00:37 29/30 Сколе – Киев-Пасс

00:47 96/95 Яремче – Т. Буковель

00:57 43/44 Ивано-Франковск – Славута-1

01:25 55/56 Яремче – Тернополь

02:17 705/706 Киев-Пасс – Пшемысль

02:18 13/14 Киев-Пасс — Солотвино-1

02:32 8/7 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

02:42 13/14 Солотвино-1 — Киев-Пасс

03:03 26/25 Одесса-Главная – Рахов

04:17 43/44 Славута-1 — Ивано-Франковск

04:30 95/96 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

04:48 29/30 Киев-Пасс – Ужгород

04:59 81/82 Киев-Пасс – Ужгород

06:16 59/60 Киев-Пасс – Чоп

06:50 149/150 Полтава Юж. — Черновцы

06:50 149/150 Ромодан – Черновцы

07:00 744 Львов – Дарница

07:21 7/8 Киев-Пасс – Черновцы

07:35 38/37 Раздельная-1 – Ужгород

08:08 815/816 Львов – Черновцы

08:33 49/50 Тернополь – Хмельницкий

08:58 136/135 Одесса-Главная – Черновцы

09:30 794 Львов – Дарница

09:52 804 Львов – Ровно

10:04 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск

10:42 259/260 Винница – Казатин

10:42 258/257 Чернигов – Ивано-Франковск

10:57 86/85 Львов – Запорожье-1

11:26 749/750 Ивано-Франковск – Киев-Пасс

11:32 705/706 Пшемысль – Киев-Пасс

12:30 42/41 Львов – Днепр

14:05 120/119 Львов – Запорожье-1

16:30 806 Львов – Ровно

16:37 45/46 Свалява – Харьков-Пасс

16:50 830 Львов – Ужгород

17:22 3/4 Львов – Запорожье-1

18:34 130/129 Ивано-Франковск – Им. Т. Шевченко

19:03 16/15 Кременчуг – Харьков-Пасс

20:22 749/750 Киев-Пасс – Львов

20:33 26/25 Рахов – Одесса-Главная

20:38 22/21 Тернополь — Миргород

21:00 145/146 Стрый – Ужгород

21:05 60/59 Кострино — Перечин

21:40 92/91 Львов – Киев-Пасс

22:20 12/11 Львов – Одесса-Главная

22:43 81/82 Ужгород – Киев-Пасс

23:07 50/49 Трускавец – Киев-Пасс

23:28 36/35 Пшемысль – Одесса-Главная

23:28 37/38 Мукачево – Одесса-Главная

23:48 56/55 Рахов — Фастов

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