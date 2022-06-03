Как выехать из Львова 4 июня: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Львов – один из тыловых городов Украины, куда ежедневно приезжают внутренние переселенцы.
В городе ситуация контролируемая, однако Россия продолжает грозить Львову ракетными ударами. А еще из этого города можно без проблем уехать за границу.
"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов, курсирующих через Львов, на 4 июня.
Поезда на 4 июня, которые курсируют из Львова за границу:
- 02:26 715/716 Пшемысль – Киев-Пасс
- 07:10 35/36 Хмельницкий — Жмеринка (через Пшемысль)
- 11:26 749/750 Вена – Киев-Пасс
- 17:02 814/813 Львов – Хелм
- 17:10 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль
- 20:22 749/750 Киев-Пасс – Вена
Платные поезда на 4 июня из Львова, которые курсируют в пределах Украины:
- 00:30 774 Львов – Дарница
- 00:37 29/30 Сколе – Киев-Пасс
- 00:47 96/95 Яремче – Т. Буковель
- 00:57 43/44 Ивано-Франковск – Славута-1
- 01:25 55/56 Яремче – Тернополь
- 02:17 705/706 Киев-Пасс – Пшемысль
- 02:18 13/14 Киев-Пасс — Солотвино-1
- 02:32 8/7 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
- 02:42 13/14 Солотвино-1 — Киев-Пасс
- 03:03 26/25 Одесса-Главная – Рахов
- 04:17 43/44 Славута-1 — Ивано-Франковск
- 04:30 95/96 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
- 04:48 29/30 Киев-Пасс – Ужгород
- 04:59 81/82 Киев-Пасс – Ужгород
- 06:16 59/60 Киев-Пасс – Чоп
- 07:00 744 Львов – Дарница
- 07:00 744 Львов – Дарница
- 07:21 7/8 Киев-Пасс – Черновцы
- 07:35 38/37 Раздельная-1 – Ужгород
- 08:08 815/816 Львов – Черновцы
- 08:33 49/50 Тернополь – Хмельницкий
- 08:58 136/135 Одесса-Главная Черновцы
- 09:30 794 Львов – Дарница
- 09:52 804 Львов – Ровно
- 10:04 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
- 10:57 86/85 Львов – Запорожье-1
- 11:26 749/750 Ивано-Франковск – Киев-Пасс
- 11:32 705/706 Пшемысль – Киев-Пасс
- 12:30 42/41 Львов – Днепр
- 14:05 120/119 Львов – Запорожье-1
- 16:30 806 Львов – Ровно
- 16:37 45/46 Свалява – Харьков-Пасс
- 16:50 830 Львов – Ужгород
- 17:22 5/6 Ивано-Франковск – Запорожье-1
- 19:03 17/18 Львов – Харьков-Пасс
- 19:11 259/260 Ивано-Франковск – Сумы
- 19:11 258/257 Ивано-Франковск – Чернигов
- 20:10 130/129 Ивано-Франковск – Кременчуг
- 20:10 150/149 Броды — Красное
- 20:22 749/750 Киев-Пасс – Львов
- 20:33 26/25 Рахов – Одесса-Главная
- 21:00 145/146 Стрый – Ужгород
- 21:05 60/59 Кострино — Перечин
- 21:40 92/91 Львов – Киев-Пасс
- 22:05 1/2 Миргород – Харьков-Пасс
- 22:20 12/11 Львов – Одесса-Главная
- 22:43 81/82 Ужгород – Киев-Пасс
- 23:07 50/49 Трускавец – Киев-Пасс
- 23:28 36/35 Пшемысль – Одесса-Главная
- 23:28 37/38 Мукачево – Одесса-Главная
- 23:48 56/55 Рахов — Фастов
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