Как выехать из Львова: график движения поездов в пределах Украины и за границу на 22 апреля

Львов, невзирая на угрозу ракетных ударов РФ, остается относительно безопасным городом.
Именно сюда ежедневно прибывают переселенцы из других регионов, часто нуждающихся в медицинской помощи. Также многие украинцы едут за границу, чтобы быть в более безопасном месте.
"Укрзализныця" опубликовала график поездов, курсирующих через Львов.
График поездов на 22 апреля, которые едут из Львова за границу:
- 07:10 35/36 Одесса-Главная Пшемысль
- 11:26 749/750 Вена – Киев-Пасс
- 17:02 814/813 Львов – Хелм
- 21:00 749/750 Киев-Пасс – Вена
График эвакуационных поездов на 22 апреля, курсирующих через Львов:
- 03:17 44/43 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
- 08:11 46/45 Лозовая – Ужгород
- 08:56 136/135 Одесса-Главная – Черновцы
- 14:30 219/220 Львов – Запорожье-1
График движения платных поездов на 22 апреля, курсирующих через Львов:
- 00:19 29/30 Ужгород – Киев-Пасс
- 00:30 774 Львов – Дарница
- 00:35 55/56 Киев-Пасс – Рахов
- 00:47 96/95 Рахов – Киев-Пасс
- 00:57 43/44 Ивано-Франковск – Киев-Пасс
- 02:01 13/14 Киев-Пасс — Солотвино
- 02:25 8/7 Коломыя — Киев-Пасс
- 02:40 13/14 Солотвино – Киев-Пасс
- 03:03 26/25 Одесса-Главная – Рахов
- 03:47 95/96 Киев-Пасс — Рахов
- 04:10 45/46 Ужгород – Лозовая
- 04:48 29/30 Киев-Пасс – Ужгород
- 04:59 81/82 Киев-Пасс – Ужгород
- 05:04 49/50 Киев-Пасс – Трускавец
- 05:25 7/8 Коломыя — Черновцы
- 06:02 744 Львов – Дарница
- 06:15 60/58 Киев-Пасс – Чоп
- 07:35 38/37 Одесса-Главная – Ужгород
- 08:08 815/816 Львов – Черновцы
- 08:48 41/42 Днепр — Трускавец
- 09:30 794 Львов – Дарница
- 09:50 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
- 09:52 804 Львов – Ровно
- 11:10 130/129 Кременчуг – Ивано-Франковск
- 11:26 749/750 Ивано-Франковск – Киев-Пасс
- 12:28 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец
- 14:05 120/119 Львов – Запорожье-1
- 15:41 701/702 Львов – Черновцы
- 15:46 42/41 Трускавец – Днепр
- 16:30 806 Львов – Ровно
- 16:50 830 Львов – Ужгород
- 17:40 232/231 Львов – Днепр
- 19:03 17/18 Львов – Харьков-Пасс
- 19:20 5/6 Ивано-Франковск – Запорожье-1
- 20:10 150/149 Черновцы – Ивано-Франковск
- 20:31 26/25 Рахов – Одесса-Главная
- 20:42 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск
- 21:00 145/146 Львов – Ужгород
- 21:05 60/58 Чоп – Казатин
- 22:05 1/2 Миргород – Харьков-Пасс
- 22:25 12/11 Львов – Одесса-Главная
- 22:35 81/82 Ужгород – Киев-Пасс
- 23:09 50/49 Трускавец – Киев-Пасс
- 23:19 92/91 Львов – Киев-Пасс
- 23:28 36/35 Пшемысль – Одесса-Главная
- 23:28 37/38 Жмеринка – Одесса-Главная
- 23:48 56/55 Рахов Киев-Пасс
Читайте также:
- Войска РФ частично блокируют Харьков и разрушают артиллерией – Генштаб
- Под санкции ЕС попали "повар Путина" и украинский бизнесмен Курченко
- После битвы за Донбасс РФ не сможет продолжать наступление – аналитики CIT