Как выехать из Львова: перечень поездов в пределах Украины и за границу на 19 апреля

Как выехать из Львова: перечень поездов в пределах Украины и за границу на 19 апреля

Из Львова курсируют много поездов в разные области Украины.

Львов стал одним из городов, куда прибывают много внутренних переселенцов. Именно отсюда курсирует больше всего поездов за границу.

Также из Львова ездят поезда в Киев, поскольку многие жители столицы хотят вернуться домой после деоккупации Киевщины. "Укрзализныця" опубликовала перечень поездов, курсирующих с железнодорожного вокзала Львова на 19 апреля.

Эвакуационные поезда, которые 19 апреля курсируют через Львов:

02:01 13/14 Киев-Пасс – Солотвино

03:17 44/43 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

08:11 46/45 Лозовая – Ужгород

14:30 219/220 Львов – Запорожье-1

Список поездов на 19 апреля, которые из Львова курсируют за границу:

07:10 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль

11:26 749/750 Вена – Киев-Пасс

17:02 814/813 Львов – Хелм

21:00 749/750 Киев-Пасс – Вена

Список поездов из Львова на 19 апреля, которые курсируют в пределах Украины:

00:19 29/30 Ужгород – Киев-Пасс

00:30 136/135 Черновцы – Одесса-Главная

00:30 774 Львов – Дарница

00:35 55/56 Киев-Пасс – Рахов

00:47 96/95 Рахов – Киев-Пасс

00:57 43/44 Ивано-Франковск – Киев-Пасс

01:47 238/237 Ужгород – Одесса-Главная

02:13 26/25 Одесса-Главная – Рахов

02:25 8/7 Черновцы – Киев-Пасс

02:40 13/14 Солотвино – Киев-Пас

03:28 29/30 Киев-Пасс – Ужгород

03:47 95/96 Киев-Пасс – Рахов

04:09 81/82 Киев-Пасс – Ужгород

04:10 45/46 Ужгород – Лозовая

05:04 49/50 Киев-Пасс – Фастов

05:25 7/8 Киев-Пасс – Черновцы

05:41 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск

06:02 744 Львов – Дарница

06:15 60/58 Киев-Пасс – Чоп

07:14 149/150 Знаменка – Черновцы

07:35 38/37 Одесса-Главная – Ужгород

08:08 815/816 Львов – Черновцы

08:48 41/42 Днепр – Трускавец

09:30 794 Львов – Дарница

09:52 804 Львов – Ровно

10:55 85/86 Львов – Запорожье-1

11:26 749/750 Ивано-Франковск – Киев-Пасс

11:53 2/1 Харьков-Пас – Ивано-Франковск

14:05 120/119 Львов – Запорожье-1

14:30 219/220 Львов – Запорожье-1

15:41 701/702 Львов – Черновцы

15:46 42/41 Трускавец – Днепр

16:30 806 Львов – Ровно

16:50 830 Львов – Ужгород

17:38 111/112 Полтава Киевская – Киев-Пасс

17:40 232/231 Львов – Днепр

18:27 21/22 Трускавец – Харьков-Пасс

18:34 130/129 Ивано-Франковск – Кременчуг

19:03 16/15 Львов – Харьков-Пасс

20:31 26/25 Рахов – Одесса-Главная

20:42 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск

21:00 145/146 Львов – Ужгород

21:05 60/58 Чоп – Киев-Пасс

22:25 12/11 Львов – Одесса-Главная

22:35 81/82 Ужгород – Киев-Пасс

23:09 50/49 Трускавец – Киев-Пасс

23:19 92/91 Львов – Киев-Пасс

23:28 36/35 Пшемысль – Одесса-Главная

23:28 37/38 Ужгород – Одесса-Главная

23:48 56/55 Рахов – Киев-Пасс

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