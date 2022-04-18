Как выехать из Львова: перечень поездов в пределах Украины и за границу на 19 апреля

Из Львова курсируют много поездов в разные области Украины.
Львов стал одним из городов, куда прибывают много внутренних переселенцов. Именно отсюда курсирует больше всего поездов за границу.
Также из Львова ездят поезда в Киев, поскольку многие жители столицы хотят вернуться домой после деоккупации Киевщины. "Укрзализныця" опубликовала перечень поездов, курсирующих с железнодорожного вокзала Львова на 19 апреля.
Эвакуационные поезда, которые 19 апреля курсируют через Львов:
- 02:01 13/14 Киев-Пасс – Солотвино
- 03:17 44/43 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
- 08:11 46/45 Лозовая – Ужгород
- 14:30 219/220 Львов – Запорожье-1
Список поездов на 19 апреля, которые из Львова курсируют за границу:
- 07:10 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль
- 11:26 749/750 Вена – Киев-Пасс
- 17:02 814/813 Львов – Хелм
- 21:00 749/750 Киев-Пасс – Вена
Список поездов из Львова на 19 апреля, которые курсируют в пределах Украины:
- 00:19 29/30 Ужгород – Киев-Пасс
- 00:30 136/135 Черновцы – Одесса-Главная
- 00:30 774 Львов – Дарница
- 00:35 55/56 Киев-Пасс – Рахов
- 00:47 96/95 Рахов – Киев-Пасс
- 00:57 43/44 Ивано-Франковск – Киев-Пасс
- 01:47 238/237 Ужгород – Одесса-Главная
- 02:13 26/25 Одесса-Главная – Рахов
- 02:25 8/7 Черновцы – Киев-Пасс
- 02:40 13/14 Солотвино – Киев-Пас
- 03:28 29/30 Киев-Пасс – Ужгород
- 03:47 95/96 Киев-Пасс – Рахов
- 04:09 81/82 Киев-Пасс – Ужгород
- 04:10 45/46 Ужгород – Лозовая
- 05:04 49/50 Киев-Пасс – Фастов
- 05:25 7/8 Киев-Пасс – Черновцы
- 05:41 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск
- 06:02 744 Львов – Дарница
- 06:15 60/58 Киев-Пасс – Чоп
- 07:14 149/150 Знаменка – Черновцы
- 07:35 38/37 Одесса-Главная – Ужгород
- 08:08 815/816 Львов – Черновцы
- 08:48 41/42 Днепр – Трускавец
- 09:30 794 Львов – Дарница
- 09:52 804 Львов – Ровно
- 10:55 85/86 Львов – Запорожье-1
- 11:26 749/750 Ивано-Франковск – Киев-Пасс
- 11:53 2/1 Харьков-Пас – Ивано-Франковск
- 14:05 120/119 Львов – Запорожье-1
- 14:30 219/220 Львов – Запорожье-1
- 15:41 701/702 Львов – Черновцы
- 15:46 42/41 Трускавец – Днепр
- 16:30 806 Львов – Ровно
- 16:50 830 Львов – Ужгород
- 17:38 111/112 Полтава Киевская – Киев-Пасс
- 17:40 232/231 Львов – Днепр
- 18:27 21/22 Трускавец – Харьков-Пасс
- 18:34 130/129 Ивано-Франковск – Кременчуг
- 19:03 16/15 Львов – Харьков-Пасс
- 20:31 26/25 Рахов – Одесса-Главная
- 20:42 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск
- 21:00 145/146 Львов – Ужгород
- 21:05 60/58 Чоп – Киев-Пасс
- 22:25 12/11 Львов – Одесса-Главная
- 22:35 81/82 Ужгород – Киев-Пасс
- 23:09 50/49 Трускавец – Киев-Пасс
- 23:19 92/91 Львов – Киев-Пасс
- 23:28 36/35 Пшемысль – Одесса-Главная
- 23:28 37/38 Ужгород – Одесса-Главная
- 23:48 56/55 Рахов – Киев-Пасс
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