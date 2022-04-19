Как выехать из Львова: перечень поездов в пределах Украины и за границу на 20 апреля

Как выехать из Львова: перечень поездов в пределах Украины и за границу на 20 апреля

Львов, невзирая на угрозу ракетных обстрелов, остается относительно безопасным городом в Украине.

Именно сюда каждый день прибывают переселенцы. Часть людей остается в области, другая – уезжает за границу. Из этого города курсирует общественный транспорт, частные перевозчики и электрички.

"Укрзализныця" опубликовала перечень поездов, курсирующих через Львов 20 апреля.

Поезда, которые 20 апреля курсируют из Львова за границу:

07:10 35/36 Одесса-Главная Пшемысль

17:02 814/813 Львов – Хелм

21:00 749/750 Киев-Пас Вена

Эвакуационные поезда на 20 апреля, курсирующие через Львов:

02:01 13/14 Киев-Пасс — Солотвино

03:17 44/43 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

08:11 46/45 Лозовая – Ужгород

08:56 136/135 Одесса-Главная Черновцы

14:30 219/220 Львов Запорожье-1

Движение платных поездов на 20 апреля во Львове:

00:19 29/30 Ужгород – Киев-Пасс

00:30 774 Львов – Дарница

00:35 55/56 Киев-Пасс – Рахов

00:47 96/95 Рахов – Киев-Пасс

00:57 43/44 Ивано-Франковск – Киев-Пасс

02:13 26/25 Одесса-Главная – Рахов

02:25 8/7 Черновцы – Киев-Пасс

02:4013/14 Солотвино – Киев-Пас

03:28 29/30 Киев-Пасс Ужгород

03:47 95/96 Киев-Пасс — Рахов

04:09 81/82 Киев-Пасс – Ужгород

04:10 45/46 Ужгород – Лозовая

05:04 49/50 Киев-Пасс – Фастов

05:25 7/8 Киев-Пасс – Черновцы

06:02 744 Львов – Дарница

06:15 60/58 Киев-Пасс – Чоп

07:35 38/37 Одесса-Главная – Ужгород

08:08 815/816 Львов – Черновцы

08:48 41/42 Днепр — Трускавец

09:30 794 Львов – Дарница

09:50 15/16 Харьков-Пасс Ивано-Франковск

09:52 804 Львов – Ровно

11:10 130/129 Кременчуг – Ивано-Франковск

11:26 749/750 Ивано-Франковск – Киев-Пасс

12:28 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец

14:05 120/119 Львов – Запорожье-1

15:41 701/702 Львов – Черновцы

15:46 42/41 Трускавец – Днепр

16:30 806 Львов – Ровно

16:50 830 Львов – Ужгород

17:40 232/231 Львов – Днепр

19:03 17/18 Львов – Харьков-Пасс

19:20 5/6 Ивано-Франковск – Запорожье-1

20:10 150/149 Черновцы – Ивано-Франковск

20:31 26/25 Рахов – Одесса-Главная

20:42 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск

21:00 145/146 Львов – Ужгород

21:05 60/58 Чоп Киев-Пасс

22:05 1/2 Миргород – Харьков-Пасс

22:25 12/11 Львов – Одесса-Главная

22:35 81/82 Ужгород – Киев-Пасс

23:09 50/49 Трускавец – Киев-Пасс

23:19 92/91 Львов – Киев-Пасс

23:28 36/35 Пшемысль – Одесса-Главная

23:28 37/38 Ужгород – Одесса-Главная

23:48 56/55 Рахов – Киев-Пасс

Читайте также: