Как выехать из Львова: перечень поездов в пределах Украины и за границу на 21 апреля

Как выехать из Львова: перечень поездов в пределах Украины и за границу на 21 апреля

Львов – это город в Украине, которому также угрожают российские ракетные удары.

Несмотря на это, именно сюда приезжает много внутренних переселенцев, спасающихся от ужасов войны и российкой оккупации. А еще из Львова можно автобусами или поездами уехать за границу.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов, курсирующих 21 апреля через Львов.

График движения поездов на 21 апреля, которые едут из Львова за границу:

07:10 35/36 Одесса-Главная - Пшемысль

17:02 814/813 Львов – Хелм

21:00 749/750 Киев-Пасс - Вена

График движения эвакуационных поездов на 21 апреля, курсирующих через Львов:

03:17 44/43 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

08:11 46/45 Лозовая – Ужгород

14:30 219/220 Львов – Запорожье-1

График движения поездов через Львов на 21 апреля:

00:19 29/30 Ужгород – Киев-Пасс

00:30 136/135 Черновцы Одесса-Главная

00:30 774 Львов – Дарница

00:35 55/56 Киев-Пасс – Рахов

00:47 96/95 Рахов – Киев-Пасс

00:57 43/44 Ивано-Франковск – Киев-Пасс

01:47 238/237 Ужгород – Одесса-Главная

02:01 13/14 Киев-Пасс — Солотвино

02:25 8/7 Коломыя — Киев-Пасс

02:40 13/14 Солотвино – Киев-Пасс

03:03 26/25 Одесса-Главная – Рахов

03:47 95/96 Киев-Пасс — Рахов

04:10 45/46 Ужгород – Лозовая

04:48 29/30 Киев-Пасс – Ужгород

04:59 81/82 Киев-Пасс – Ужгород

05:04 49/50 Киев-Пасс – Трускавец

05:25 7/8 Коломыя — Черновцы

05:41 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск

06:02 744 Львов – Дарница

06:15 60/58 Киев-Пасс – Чоп

07:14 149/150 Знаменка – Черновцы

07:35 38/37 Одесса-Главная – Ужгород

08:08 815/816 Львов – Черновцы

08:48 41/42 Днепр — Трускавец

09:30 794 Львов – Дарница

09:52 804 Львов – Ровно

10:55 85/86 Львов – Запорожье-1

11:26 749/750 Ивано-Франковск – Киев-Пасс

11:53 2/1 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

14:05 120/119 Львов – Запорожье-1

15:41 701/702 Львов – Черновцы

15:46 42/41 Трускавец – Днепр

16:30 806 Львов – Ровно

16:50 830 Львов – Ужгород

17:38 111/112 Полтава Киевская – Киев-Пасс

17:40 232/231 Львов – Днепр

18:27 21/22 Трускавец – Харьков-Пасс

18:34 130/129 Ивано-Франковск – Кременчуг

19:03 16/15 Львов – Харьков-Пасс

19:20 3/4 Львов – Запорожье-1

20:31 26/25 Рахов – Одесса-Главная

20:42 749/750 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

21:00 145/146 Львов – Ужгород

21:05 60/58 Чоп – Казатин

22:25 12/11 Львов – Одесса-Главная

22:35 81/82 Ужгород – Киев-Пасс

23:09 50/49 Трускавец – Киев-Пасс

23:19 92/91 Львов – Киев-Пасс

23:28 36/35 Пшемысль – Одесса-Главная

23:28 37/38 Жмеринка – Одесса-Главная

23:48 56/55 Рахов Киев-Пасс

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