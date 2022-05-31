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Как выехать из Одессы 1 июня: график движения поездов в пределах Украины и за границу

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Как выехать из Одессы 1 июня: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Фото: Associated Press

Одесса продолжает оставаться под угрозой ракетных ударов со стороны российских оккупантов.

Однако ситуация в городе контролируемая, но при случае лучше выехать в более безопасные места. Сделать это можно железнодорожным транспортом, автобусам или на автомобиле.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Одессы в пределах Украины и за границу на 1 июня.

Поезд, который 1 июня курсирует из Одессы за границу:

  • 18:22 35/36 Хмельницкий – Жмеринка (через Пшемысль)

Платные поезда, которые 1 июня курсируют из Одессы в пределах Украины:

  • 14:54 26/25 Одесса-Главная – Рахов
  • 17:56 92/91 Одесса-Главная – Харьков-Пасс
  • 18:22 38/37 Раздельная-1 – Ужгород
  • 20:12 8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс
  • 21:04 12/11 Одесса-Главная – Львов
  • 21:18 106/105 Одесса-Главная – Киев-Пасс

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