Как выехать из Одессы 10 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Российские оккупанты усилили ракетные обстрелы Одессы и области.
А потому из города лучше выехать поездами, частным транспортом или автобусами. Пока из города не предусмотрены эвакуационные поезда, однако есть платные.
"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Одессы за границу на 10 мая.
Поезд, который 10 мая курсирует из Одессы за границу:
- 18:22 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль
Платные поезда, которые 10 мая курсируют из Одессы в пределах Украины:
- 15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов
- 18:13 78/77 Винница – Ковель
- 18:22 38/37 Раздельная-1 – Ужгород
- 19:56 54/53 Одесса-Главная – Днепр
- 20:49 136/135 Одесса-Главная – Черновцы
- 21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов
- 21:56 564/563 Одесса-Главная – Кривой Рог
- 22:03 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
- 22:25 8/7 Кропивницкий – Харьков-Пасс
- 23:28 117/118 Одесса-Главная – Измаил
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