Как выехать из Одессы 11 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Как выехать из Одессы 11 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Российские оккупанты и дальше обстреливают Одессу ракетами.

А потому жителям города все же лучше уехать в более безопасные места. Сделать это можно частным транспортом, автобусами или поездами.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Одессы за границу на 11 мая.

Поезд, который 11 мая курсирует из Одессы за границу:

18:22 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль

Платные поезда, которые 11 мая курсируют из Одессы в пределах Украины:

15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов

17:05 92/91 Харьков-Пасс – Лозовая

18:22 38/37 Раздельная-1 – Ужгород

19:25 8/7 Харьков-Пасс — Полтава Южная

21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов

22:03 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс

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