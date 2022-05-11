Как выехать из Одессы 12 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Как выехать из Одессы 12 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Российские оккупанты усилили ракетные обстрелы Одессы.

В городе каждый день раздаются воздушные тревоги, поэтому по возможности пока лучше выехать в более безопасные места. Сделать это можно частным транспортом, ж/д или с автобусами.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Одессы за границу на 12 мая.

Поезд, который 12 мая курсирует из Одессы за границу:

18:22 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль

Платные поезда, которые 12 мая курсируют из Одессы в пределах Украины:

15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов

18:13 78/77 Слободка – Ковель

18:22 38/37 Раздельная-1 – Ужгород

19:25 8/7 Харьков-Пасс — Полтава Юж.

19:56 54/53 Кропивницкий — Новоукраинка

20:49 136/135 Одесса-Главная – Черновцы

21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов

21:56 564/563 Одесса-Главная – Кривой Рог

22:03 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс

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