Как выехать из Одессы 13 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Одесса и дальше находится под угрозой постоянных ракетных обстрелов со стороны России.
В городе каждый день раздаются воздушные тревоги, поэтому по возможности пока лучше выехать в более безопасные места. Сделать это можно частным транспортом, ж/д или с автобусами.
"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Одессы за границу на 13 мая.
Поезд, курсирующий 13 мая из Одессы за границу:
- 18:22 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль
Платные поезда, которые 13 мая курсируют из Одессы в пределах Украины:
- 15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов
- 17:05 92/91 Александрия – Одесса-Главная
- 18:22 38/37 Раздельная-1 – Ужгород
- 19:25 8/7 Харьков-Пасс — Полтава Юж.
- 21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов
- 22:03 106/105 Одесса-Главная – Киев-Пасс
Читайте также:
- Беларусь проверяет готовность войск, есть угроза ракетно-бомбовых ударов – Генштаб ВСУ
- "Чистилище" для оккупантов и кладбище – для военной техники: захватчики РФ боятся ехать в Чернобыевку
- Как эвакуироваться из Харькова 13 мая: график движения поездов в пределах Украины