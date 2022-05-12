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Как выехать из Одессы 13 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

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Как выехать из Одессы 13 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Фото: Associated Press

Одесса и дальше находится под угрозой постоянных ракетных обстрелов со стороны России.

В городе каждый день раздаются воздушные тревоги, поэтому по возможности пока лучше выехать в более безопасные места. Сделать это можно частным транспортом, ж/д или с автобусами.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Одессы за границу на 13 мая.

Поезд, курсирующий 13 мая из Одессы за границу:

  • 18:22 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль

Платные поезда, которые 13 мая курсируют из Одессы в пределах Украины:

  • 15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов
  • 17:05 92/91 Александрия – Одесса-Главная
  • 18:22 38/37 Раздельная-1 – Ужгород
  • 19:25 8/7 Харьков-Пасс — Полтава Юж.
  • 21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов
  • 22:03 106/105 Одесса-Главная – Киев-Пасс

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