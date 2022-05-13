Как выехать из Одессы 14 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Как выехать из Одессы 14 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Одесса и дальше находится под угрозой ракетных ударов со стороны РФ из акватории Черного моря.

Также в городе каждый день раздаются воздушные тревоги, поэтому по возможности пока лучше выехать в более безопасные места. Сделать это можно частным транспортом, ж/д или с автобусами.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Одессы за границу на 14 мая.

Поезд, курсирующий 14 мая из Одессы за границу:

18:22 35/36 Хмельницкий - Жмеринка

Платные поезда, которые 14 мая курсируют из Одессы в пределах Украины:

15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов

18:13 78/77 Слободка – Ковель

18:22 38/37 Раздельная-1 – Ужгород

19:25 8/7 Харьков-Пас — Полтава Юж.

19:56 54/53 Кропивницкий — Новоукраинка

20:49 136/135 Одесса-Главная – Черновцы

21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов

21:56 564/563 Одесса-Главная – Кривой Рог

22:03 106/105 Одесса-Главная – Киев-Пасс

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