Как выехать из Одессы 17 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Одессу ракетами регулярно обстреливают российские оккупанты.
В городе пока опасно находиться, а потому лучше уехать в более безопасные места. Сделать это можно частным транспортом, ж/д или с автобусами.
"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Одессы за границу на 17 мая.
Поезд, который 17 мая курсирует из Одессы за границу:
- 18:22 35/36 Хмельницкий – Жмеринка
Платные поезда, которые 17 мая курсируют из Одессы в пределах Украины:
- 15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов
- 17:05 92/91 Александрия – Одесса-Главная
- 18:22 38/37 Раздельная-1 – Ужгород
- 19:25 8/7 Харьков-Пас — Полтава Юж.
- 21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов
- 22:03 106/105 Одесса-Главная – Киев-Пасс
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