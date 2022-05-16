Как выехать из Одессы 17 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Как выехать из Одессы 17 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Одессу ракетами регулярно обстреливают российские оккупанты.

В городе пока опасно находиться, а потому лучше уехать в более безопасные места. Сделать это можно частным транспортом, ж/д или с автобусами.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Одессы за границу на 17 мая.

Поезд, который 17 мая курсирует из Одессы за границу:

18:22 35/36 Хмельницкий – Жмеринка

Платные поезда, которые 17 мая курсируют из Одессы в пределах Украины:

15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов

17:05 92/91 Александрия – Одесса-Главная

18:22 38/37 Раздельная-1 – Ужгород

19:25 8/7 Харьков-Пас — Полтава Юж.

21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов

22:03 106/105 Одесса-Главная – Киев-Пасс

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