Как выехать из Одессы 18 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Как выехать из Одессы 18 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Одесса находится под угрозой ракетных ударов со стороны России.

Поэтому по возможности из города можно выехать в более безопасные места. "Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Одессы в пределах Украины и за границу на 18 мая.

Поезд, который 18 мая курсирует из Одессы за границу:

18:22 35/36 Хмельницкий – Жмеринка

Платные поезда, которые 18 мая курсируют из Одессы в пределах Украины:

15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов

18:13 78/77 Слободка – Ковель

18:22 38/37 Раздельная-1 – Ужгород

19:25 8/7 Харьков-Пасс — Полтава Юж.

19:56 54/53 Кропивницкий — Новоукраинка

20:49 136/135 Одесса-Главная – Черновцы

21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов

21:56 564/563 Одесса-Главная – Кривой Рог

22:03 106/105 Одесса-Главная – Киев-Пасс

Читайте также: