Как выехать из Одессы 2 июня: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Как выехать из Одессы 2 июня: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Одесса и дальше находится под угрозой ракетных ударов со стороны России.

Сейчас ситуация в городе контролируется, однако при необходимости можно выехать из Одессы по железной дороге, частному транспорту или автобусам.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Одессы в пределах Украины и за границу на 2 июня.

Поезд, который 2 июня курсирует из Одессы за границу:

18:22 35/36 Хмельницкий – Жмеринка (через Пшемысль)

Платные поезда, которые 2 июня курсируют из Одессы в пределах Украины:

14:54 26/25 Одесса-Главная – Рахов

18:12 78/77 Кодыма – Слободка

18:22 38/37 Раздельная-1 Ужгород

19:56 136/135 Одесса-Главная – Черновцы

20:12 8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс

20:39 54/53 Одесса-Главная – Днепр

21:04 12/11 Одесса-Главная – Львов

21:18 106/105 Одесса-Главная – Киев-Пасс

21:56 564/563 Одесса-Главная – Кривой Рог

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