Как выехать из Одессы 20 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Российские оккупанты и дальше угрожают Одессе ракетными ударами.
Поэтому по возможности из города можно выехать в более безопасные места. "Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Одессы в пределах Украины и за границу на 20 мая.
Поезд, который 20 мая курсирует из Одессы за границу:
- 18:22 35/36 Хмельницкий – Жмеринка
Платные поезда, которые 20 мая курсируют из Одессы в пределах Украины:
- 15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов
- 18:13 78/77 Слободка – Ковель
- 18:22 38/37 Раздельная-1 – Ужгород
- 19:25 8/7 Харьков-Пасс — Полтава Юж.
- 19:56 54/53 Кропивницкий — Новоукраинка
- 20:49 136/135 Одесса-Главная – Черновцы
- 21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов
- 21:56 564/563 Одесса-Главная – Кривой Рог
- 22:03 106/105 Одесса-Главная – Киев-Пасс
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