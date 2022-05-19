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Как выехать из Одессы 20 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

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Как выехать из Одессы 20 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Фото: Getty Images

Российские оккупанты и дальше угрожают Одессе ракетными ударами.

Поэтому по возможности из города можно выехать в более безопасные места. "Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Одессы в пределах Украины и за границу на 20 мая.

Поезд, который 20 мая курсирует из Одессы за границу:

  • 18:22 35/36 Хмельницкий – Жмеринка

Платные поезда, которые 20 мая курсируют из Одессы в пределах Украины:

  • 15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов
  • 18:13 78/77 Слободка – Ковель
  • 18:22 38/37 Раздельная-1 – Ужгород
  • 19:25 8/7 Харьков-Пасс — Полтава Юж.
  • 19:56 54/53 Кропивницкий — Новоукраинка
  • 20:49 136/135 Одесса-Главная – Черновцы
  • 21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов
  • 21:56 564/563 Одесса-Главная – Кривой Рог
  • 22:03 106/105 Одесса-Главная – Киев-Пасс

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