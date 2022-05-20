Как выехать из Одессы 21 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Как выехать из Одессы 21 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

В Одессе, несмотря на постоянную угрозу ракетных ударов со стороны России, относительно безопасно находиться.

Однако по возможности из города лучше выехать поездами, частным транспортом или общественным, наличие которого следует уточнять у перевозчиков.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Одессы в пределах Украины и за границу на 20 мая.

Поезд, который 21 мая курсирует из Одессы за границу:

18:22 35/36 Хмельницкий – Жмеринка

Платные поезда, которые 21 мая курсируют из Одессы в пределах Украины:

15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов

17:05 92/91 Александрия – Одесса-Главная

18:22 38/37 Раздельная-1 – Ужгород

19:25 8/7 Харьков-Пасс — Полтава Юж.

21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов

22:03 106/105 Одесса-Главная – Киев-Пасс

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