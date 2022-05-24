Как выехать из Одессы 25 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Как выехать из Одессы 25 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

В Одессе относительно безопасно находиться, однако российские оккупанты продолжают обстреливать город ракетами.

А потому по возможности из Одессы лучше уехать в более безопасные места.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Одессы в пределах Украины и за границу на 25 мая.

Поезд, который 25 мая курсирует из Одессы за границу:

18:22 35/36 Хмельницкий – Жмеринка (через Пшемысль)

Платные поезда, которые 25 мая курсируют из Одессы в пределах Украины:

15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов

17:05 92/91 Александрия – Одесса-Главная

18:22 38/37 Раздельная-1 – Ужгород

19:25 8/7 Харьков-Пасс – Кропивницкий

21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов

22:03 106/105 Одесса-Главная – Киев-Пасс

Читайте также: