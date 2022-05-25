Как выехать из Одессы 26 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Российские оккупанты и дальше угрожают Одессе ракетными ударами с акватории Черного моря.
Несмотря на это ситуация в городе контролируемая. Однако по возможности из Одессы все же можно уехать в более безопасные места. Сделать это можно поездами, приватным транспортом или автобусами, наличие которых следует уточнять у перевозчиков.
"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Одессы в пределах Украины и за границу на 26 мая.
Поезд, который 26 мая курсирует из Одессы за границу:
- 18:22 35/36 Хмельницкий – Жмеринка (через Пшемысль)
Платные поезда, которые 26 мая курсируют из Одессы в пределах Украины:
- 15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов
- 18:13 78/77 Слободка – Ковель
- 18:22 38/37 Раздельная-1 – Ужгород
- 19:25 8/7 Харьков-Пасс – Кропивницкий
- 19:56 54/53 Кропивницкий — Новоукраинка
- 20:49 136/135 Одесса-Главная – Черновцы
- 21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов
- 21:56 564/563 Одесса-Главная – Кривой Рог
- 22:03 106/105 Одесса-Главная – Киев-Пасс
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