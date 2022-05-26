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Как выехать из Одессы 27 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

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Как выехать из Одессы 27 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Фото: Укрзализныця

Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города, убивая людей в жилых домах и на улицах.

Одессе захватчики угрожают ракетными ударами из акватории Черного моря. Ситуация в городе контролируемая, однако по возможности все же можно выехать в более безопасные места.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Одессы в пределах Украины и за границу на 27 мая.

Поезд, который 27 мая курсирует из Одессы за границу:

  • 18:22 35/36 Хмельницкий – Жмеринка (через Пшемысль)

Платные поезда, которые 27 мая курсируют из Одессы в пределах Украины:

  • 15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов
  • 17:05 92/91 Александрия – Одесса-Главная
  • 18:22 38/37 Раздельная-1 – Ужгород
  • 19:25 8/7 Харьков-Пасс – Кропивницкий
  • 21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов
  • 22:03 106/105 Одесса-Главная – Киев-Пасс

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