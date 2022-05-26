Как выехать из Одессы 27 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города, убивая людей в жилых домах и на улицах.
Одессе захватчики угрожают ракетными ударами из акватории Черного моря. Ситуация в городе контролируемая, однако по возможности все же можно выехать в более безопасные места.
"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Одессы в пределах Украины и за границу на 27 мая.
Поезд, который 27 мая курсирует из Одессы за границу:
- 18:22 35/36 Хмельницкий – Жмеринка (через Пшемысль)
Платные поезда, которые 27 мая курсируют из Одессы в пределах Украины:
- 15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов
- 17:05 92/91 Александрия – Одесса-Главная
- 18:22 38/37 Раздельная-1 – Ужгород
- 19:25 8/7 Харьков-Пасс – Кропивницкий
- 21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов
- 22:03 106/105 Одесса-Главная – Киев-Пасс
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