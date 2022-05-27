Как выехать из Одессы 28 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Как выехать из Одессы 28 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

В Одессе ситуация контролируемая, однако российские оккупанты и далее угрожают городу ракетными ударами с акватории Черного моря.

А потому при возможности из города все же лучше выехать в более безопасные места в Украине или за границу. Сделать это можно по железнодорожным транспортом, автобусами или автомобилем

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Одессы в пределах Украины и за границу на 28 мая.

Поезд, который 28 мая курсирует из Одессы за границу:

18:22 35/36 Хмельницкий – Жмеринка (через Пшемысль)

Платные поезда, которые 28 мая курсируют из Одессы в пределах Украины:

15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов

18:13 78/77 Слободка – Ковель

18:22 38/37 Раздельная-1 – Ужгород

19:25 8/7 Харьков-Пасс – Кропивницкий

19:56 54/53 Кропивницкий — Новоукраинка

20:49 136/135 Одесса-Главная – Черновцы

21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов

21:56 564/563 Одесса-Главная – Кривой Рог

22:03 106/105 Одесса-Главная – Киев-Пасс

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