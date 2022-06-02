Как выехать из Одессы 3 июня: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Российские оккупанты продолжают обстреливать Одессу и область.
А потому пока лучше находиться в более безопасном месте. Сделать это можно по железной дороге, частному транспорту или автобусам.
"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Одессы в пределах Украины и за границу на 3 июня.
Поезд, который 3 июня курсирует из Одессы за границу:
- 18:22 35/36 Хмельницкий – Жмеринка (через Пшемысль)
Платные поезда, которые 3 июня курсируют из Одессы в пределах Украины:
- 14:54 26/25 Одесса-Главная – Рахов
- 17:56 92/91 Одесса-Главная – Харьков-Пасс
- 18:22 38/37 Раздельная-1 – Ужгород
- 20:12 8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс
- 21:04 12/11 Одесса-Главная – Львов
- 21:18 106/105 Одесса-Главная – Киев-Пасс
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