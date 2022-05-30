Как выехать из Одессы 31 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Российские оккупанты продолжают ракетами обстреливать Одессу.
Однако ситуация в городе контролируемая, но при случае лучше выехать в более безопасные места. Сделать это можно по железнодорожному транспорту, автобусам или автомобилю.
"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Одессы в пределах Украины и за границу на 31 мая.
Поезд, который 31 мая курсирует из Одессы за границу:
- 18:22 35/36 Хмельницкий – Жмеринка (через Пшемысль)
Платные поезда, которые 31 мая курсируют из Одессы в пределах Украины:
- 14:54 26/25 Одесса-Главная – Рахов
- 17:56 92/91 Одесса-Главная – Харьков-Пасс
- 18:22 38/37 Раздельная-1 – Ужгород
- 20:12 8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс
- 21:04 12/11 Одесса-Главная – Львов
- 21:18 106/105 Одесса-Главная – Киев-Пасс
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