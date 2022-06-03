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Как выехать из Одессы 4 июня: график движения поездов в пределах Украины и за границу

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Как выехать из Одессы 4 июня: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Фото: УНИАН

Российские оккупанты продолжают угрожать Одессе ракетными ударами.

А потому пока лучше находиться в более безопасном месте. Сделать это можно по железной дороге, частным транспортом или автобусами.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Одессы в пределах Украины и за границу на 4 июня.

Поезд, который 4 июня курсирует из Одессы за границу:

  • 18:22 35/36 Хмельницкий – Жмеринка (через Пшемысль)

Платные поезда, которые 4 июня курсируют из Одессы в пределах Украины:

  • 14:54 26/25 Одесса-Главная – Рахов
  • 18:12 78/77 Кодыма – Слободка
  • 18:22 38/37 Раздельная-1 – Ужгород
  • 20:12 8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс
  • 19:56 136/135 Одесса-Главная – Черновцы
  • 20:39 54/53 Одесса-Главная – Днепр
  • 21:04 12/11 Одесса-Главная – Львов
  • 21:18 106/105 Одесса-Главная – Киев-Пасс
  • 21:56 564/563 Одесса-Главная – Кривой Рог

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