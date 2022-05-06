Как выехать из Одессы 7 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Как выехать из Одессы 7 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу

Одесса, как и другие украинские города Украины, находится под постоянной угрозой ракетных ударов со стороны РФ.

А потому из города лучше выехать поездами, частным транспортом или автобусами. Пока из города не предусмотрены эвакуационные поезда, однако есть платные.

"Укрзалізниця" опубликовала график движения поездов из Одессы за границу на 7 мая.

Поезд, который 7 мая курсирует из Одессы за границу:

18:22 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль

Платные поезда, которые 7 мая курсируют из Одессы в пределах Украины:

15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов

17:14 92/91 Одесса-Главная – Лозовая

18:22 38/37 Одесса-Главная – Ужгород

21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов

22:03 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс

22:25 8/7 Кропивницкий – Харьков-Пасс

23:28 117/118 Одесса-Главная – Измаил

Напомним, "Укрзализныця" временно ограничила продажу железнодорожных билетов через партнерские сервисы, а именно: "ПриватБанк", Tickets.ua, Proizd.ua и другие.

Читайте также: