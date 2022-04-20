Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как выехать из Одессы: график движения поездов в пределах Украины и за границу на 21 апреля

Дата публикации
Просмотры
391
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Как выехать из Одессы: график движения поездов в пределах Украины и за границу на 21 апреля

Associated Press

Одесса считается относительно безопасным городом, однако сохраняется угроза ракетных ударов РФ.

Из города на 21 апреля не предусмотрены бесплатные эвакуационные поезда, однако с вокзала курсируют поезда как в пределах Украины, так и за границу.

"Укрзализныця" опубликовала график поездов из Одессы на 21 апреля.

График движения поездов из Одессы на 21 апреля, курсирующих за границу:

  • 18:22 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль

График движения поездов из Одессы на 21 апреля в пределах Украины:

  • 15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов
  • 17:14 92/91 Одесса-Главная – Лозовая
  • 18:22 38/37 Одесса-Главная – Ужгород
  • 21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов
  • 22:03 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
  • 22:25 8/7 Кропивницкий – Харьков-Пасс
  • 23:28 117/118 Одесса-Главная – Измаил

Читайте также:

Маша Ефросинина: об ужасных историях изнасилованных украинок, переживания детей и мужа в ТРО

Маша Ефросинина: об ужасных историях изнасилованных украинок, переживания детей и мужа в ТРО
Следующая публикация