Как выехать из Одессы: график движения поездов в пределах Украины и за границу на 21 апреля

Одесса считается относительно безопасным городом, однако сохраняется угроза ракетных ударов РФ.
Из города на 21 апреля не предусмотрены бесплатные эвакуационные поезда, однако с вокзала курсируют поезда как в пределах Украины, так и за границу.
"Укрзализныця" опубликовала график поездов из Одессы на 21 апреля.
График движения поездов из Одессы на 21 апреля, курсирующих за границу:
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18:22 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль
График движения поездов из Одессы на 21 апреля в пределах Украины:
- 15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов
- 17:14 92/91 Одесса-Главная – Лозовая
- 18:22 38/37 Одесса-Главная – Ужгород
- 21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов
- 22:03 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
- 22:25 8/7 Кропивницкий – Харьков-Пасс
- 23:28 117/118 Одесса-Главная – Измаил
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