Как выехать из Одессы: график движения поездов в пределах Украины и за границу на 21 апреля

Как выехать из Одессы: график движения поездов в пределах Украины и за границу на 21 апреля

Одесса считается относительно безопасным городом, однако сохраняется угроза ракетных ударов РФ.

Из города на 21 апреля не предусмотрены бесплатные эвакуационные поезда, однако с вокзала курсируют поезда как в пределах Украины, так и за границу.

"Укрзализныця" опубликовала график поездов из Одессы на 21 апреля.

График движения поездов из Одессы на 21 апреля, курсирующих за границу:

18:22 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль

График движения поездов из Одессы на 21 апреля в пределах Украины:

15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов

17:14 92/91 Одесса-Главная – Лозовая

18:22 38/37 Одесса-Главная – Ужгород

21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов

22:03 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс

22:25 8/7 Кропивницкий – Харьков-Пасс

23:28 117/118 Одесса-Главная – Измаил

Читайте также: