Как выехать из Одессы: график движения поездов в пределах Украины и за границу на 22 апреля

Как выехать из Одессы: график движения поездов в пределах Украины и за границу на 22 апреля

Одесса до сих пор остается под угрозой ракетных ударов со стороны РФ.

Сейчас в городе находится относительно безопасно, однако по возможности можно выехать в более безопасные места.

"Укрзализныця" опубликовала график поездов, курсирующих из Одессы на 22 апреля.

График движения поездов из Одессы за границу на 22 апреля:

18:22 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль

График движения эвакуационных поездов из Одессы на 22 апреля:

20:49 136/135 Одесса-Главная – Черновцы

22:32 238/237 Одесса-Главная – Ужгород

График движения платных поездов из Одессы на 22 апреля:

15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов

18:13 78/77 Винница – Ковель

18:22 38/37 Одесса-Главная – Ужгород

21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов

21:56 54/53 Одесса-Главная – Днепр

21:56 564/563 Одесса-Главная – Кривой Рог

22:03 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс

22:25 8/7 Кропивницкий – Харьков-Пасс

23:28 117/118 Одесса-Главная – Измаил

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