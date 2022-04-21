Как выехать из Одессы: график движения поездов в пределах Украины и за границу на 22 апреля

Одесса до сих пор остается под угрозой ракетных ударов со стороны РФ.
Сейчас в городе находится относительно безопасно, однако по возможности можно выехать в более безопасные места.
"Укрзализныця" опубликовала график поездов, курсирующих из Одессы на 22 апреля.
График движения поездов из Одессы за границу на 22 апреля:
- 18:22 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль
График движения эвакуационных поездов из Одессы на 22 апреля:
- 20:49 136/135 Одесса-Главная – Черновцы
- 22:32 238/237 Одесса-Главная – Ужгород
График движения платных поездов из Одессы на 22 апреля:
- 15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов
- 18:13 78/77 Винница – Ковель
- 18:22 38/37 Одесса-Главная – Ужгород
- 21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов
- 21:56 54/53 Одесса-Главная – Днепр
- 21:56 564/563 Одесса-Главная – Кривой Рог
- 22:03 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
- 22:25 8/7 Кропивницкий – Харьков-Пасс
- 23:28 117/118 Одесса-Главная – Измаил
Читайте также:
- Как выехать из Киева 22 апреля: график эвакуационных поездов в пределах Украины и за границу
- По какому принципу действует пропаганда и почему в нее так легко верят россияне
- Кадыров может стать преемником Путина — Центр противодействия дезинформации.