Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как выехать из Одессы: график движения поездов в пределах Украины и за границу на 23 апреля

Дата публикации
Просмотры
778
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Как выехать из Одессы: график движения поездов в пределах Украины и за границу на 23 апреля

Associated Press

В Одессе продолжает сохраняться угроза ракетных ударов со стороны РФ.

Сейчас в городе находится относительно безопасно, однако по возможности можно выехать в более безопасные места.

"Укрзализныця" опубликовала график поездов, курсирующих из Одессы на 23 апреля.

График движения поездов из Одессы за границу на 23 апреля:

  • 18:22 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль

График движения платных поездов из Одессы на 23 апреля:

  • 15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов
  • 17:14 92/91 Одесса-Главная – Лозовая
  • 18:22 38/37 Одесса-Главная – Ужгород
  • 21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов
  • 22:03 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
  • 22:25 8/7 Кропивницкий – Харьков-Пасс
  • 23:28 117/118 Одесса-Главная – Измаил

Читайте также:

Алексей Резников почетно наградил украинских военных, освобождавших Киевщину от московитского нашествия

Алексей Резников почетно наградил украинских военных, освобождавших Киевщину от московитского нашествия
Следующая публикация