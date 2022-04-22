Как выехать из Одессы: график движения поездов в пределах Украины и за границу на 23 апреля

Как выехать из Одессы: график движения поездов в пределах Украины и за границу на 23 апреля

В Одессе продолжает сохраняться угроза ракетных ударов со стороны РФ.

Сейчас в городе находится относительно безопасно, однако по возможности можно выехать в более безопасные места.

"Укрзализныця" опубликовала график поездов, курсирующих из Одессы на 23 апреля.

График движения поездов из Одессы за границу на 23 апреля:

18:22 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль

График движения платных поездов из Одессы на 23 апреля:

15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов

17:14 92/91 Одесса-Главная – Лозовая

18:22 38/37 Одесса-Главная – Ужгород

21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов

22:03 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс

22:25 8/7 Кропивницкий – Харьков-Пасс

23:28 117/118 Одесса-Главная – Измаил

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