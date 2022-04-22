Как выехать из Одессы: график движения поездов в пределах Украины и за границу на 23 апреля

В Одессе продолжает сохраняться угроза ракетных ударов со стороны РФ.
Сейчас в городе находится относительно безопасно, однако по возможности можно выехать в более безопасные места.
"Укрзализныця" опубликовала график поездов, курсирующих из Одессы на 23 апреля.
График движения поездов из Одессы за границу на 23 апреля:
- 18:22 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль
График движения платных поездов из Одессы на 23 апреля:
- 15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов
- 17:14 92/91 Одесса-Главная – Лозовая
- 18:22 38/37 Одесса-Главная – Ужгород
- 21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов
- 22:03 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
- 22:25 8/7 Кропивницкий – Харьков-Пасс
- 23:28 117/118 Одесса-Главная – Измаил
Читайте также:
- Как выехать из Львова 23 апреля: график движения поездов в пределах Украины и за границу
- Через "Действие" украинцы подали более 100 тысяч заявок о поврежденном имуществе
- Как не стать жертвой аферистов во время войны: схемы мошенничества и как от них уберечься