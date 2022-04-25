Как выехать из Одессы: график движения поездов в пределах Украины и за границу на 26 апреля

Одесса продолжает оставаться под постоянной угрозой ракетных ударов со стороны РФ.
Поэтому жителям города по возможности лучше эвакуироваться в более безопасные места.
"Укрзализныця" опубликовала график движения эвакуационных, платных поездов и курсирующих из Одессы за границу на 26 апреля.
Эвакуационные поезда из Одессы на 26 апреля:
- 20:49 136/135 Одесса-Главная – Черновцы
- 22:32 238/237 Одесса-Главная – Ужгород
Поезд, который 26 апреля курсирует из Одессы за границу:
- 18:22 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль
Платные поезда, которые 26 апреля, курсируют из Одессы в пределах Украины:
- 15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов
- 18:13 78/77 Винница – Ковель
- 18:22 38/37 Одесса-Главная – Ужгород
- 21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов
- 21:56 54/53 Одесса-Главная – Днепр
- 21:56 564/563 Одесса-Главная – Кривой Рог
- 22:03 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
- 22:25 8/7 Кропивницкий – Харьков-Пасс
- 23:28 117/118 Одесса-Главная – Измаил
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