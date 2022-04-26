Как выехать из Одессы: график движения поездов в пределах Украины и за границу на 27 апреля

Как выехать из Одессы: график движения поездов в пределах Украины и за границу на 27 апреля

Одесса все еще остается под угрозой ракетных обстрелов со стороны российских оккупантов.

Сейчас выехать из города можно частным транспортом, общественным или поездами.

"Укрзализныця" опубликовала график движения платных поездов и курсирующих из Одессы за границу на 27 апреля.

Поезд, который 27 апреля курсирует из Одессы за границу:

18:22 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль

Платные поезда, которые 27 апреля курсируют из Одессы в пределах Украины:

15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов

17:14 92/91 Одесса-Главная – Лозовая

18:22 38/37 Одесса-Главная – Ужгород

21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов

22:03 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс

22:25 8/7 Кропивницкий – Харьков-Пасс

23:28 117/118 Одесса-Главная – Измаил

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