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Как выехать из Одессы: график движения поездов в пределах Украины и за границу на 29 апреля

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Как выехать из Одессы: график движения поездов в пределах Украины и за границу на 29 апреля

Associated Press

Несмотря на то, что ситуация в Одессе контролируется, город остается под постоянной угрозой ракетных ударов со стороны РФ.

29 апреля эвакуационные рейсы из Одессы не предусмотрены, однако есть платные поезда и курсирующие за границу.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Одессы за границу, на 29 апреля.

Поезд, который 29 апреля курсирует из Одессы за границу:

  • 18:22 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль

Платные поезда, которые 29 апреля курсируют из Одессы в пределах Украины:

  • 15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов
  • 17:14 92/91 Одесса-Главная – Лозовая
  • 18:22 38/37 Одесса-Главная – Ужгород
  • 21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов
  • 22:03 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
  • 22:25 8/7 Кропивницкий – Харьков-Пасс
  • 23:28 117/118 Одесса-Главная – Измаил

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