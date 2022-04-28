Как выехать из Одессы: график движения поездов в пределах Украины и за границу на 29 апреля

Несмотря на то, что ситуация в Одессе контролируется, город остается под постоянной угрозой ракетных ударов со стороны РФ.
29 апреля эвакуационные рейсы из Одессы не предусмотрены, однако есть платные поезда и курсирующие за границу.
"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Одессы за границу, на 29 апреля.
Поезд, который 29 апреля курсирует из Одессы за границу:
- 18:22 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль
Платные поезда, которые 29 апреля курсируют из Одессы в пределах Украины:
- 15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов
- 17:14 92/91 Одесса-Главная – Лозовая
- 18:22 38/37 Одесса-Главная – Ужгород
- 21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов
- 22:03 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
- 22:25 8/7 Кропивницкий – Харьков-Пасс
- 23:28 117/118 Одесса-Главная – Измаил
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