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Как выехать из Одессы: график движения поездов в пределах Украины и за границу на 3 мая

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Как выехать из Одессы: график движения поездов в пределах Украины и за границу на 3 мая

commons.wikimedia.org

Одессе по-прежнему угрожают вражеские беспилотники и ракетные удары со стороны РФ.

По возможности из города лучше уехать в более безопасные места и даже за границу. Эвакуационные поезда на 3 мая из Одессы не предусмотрены, однако есть платные.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Одессы за границу на 3 мая.

Поезд, который 3 мая курсирует из Одессы за границу:

  • 18:22 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль

Платные поезда, которые 3 мая курсируют из Одессы в пределах Украины:

  • 15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов
  • 17:14 92/91 Одесса-Главная – Лозовая
  • 18:22 38/37 Одесса-Главная – Ужгород
  • 21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов
  • 22:03 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
  • 22:25 8/7 Кропивницкий – Харьков-Пасс
  • 23:28 117/118 Одесса-Главная – Измаил

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