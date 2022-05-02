Как выехать из Одессы: график движения поездов в пределах Украины и за границу на 3 мая

Одессе по-прежнему угрожают вражеские беспилотники и ракетные удары со стороны РФ.
По возможности из города лучше уехать в более безопасные места и даже за границу. Эвакуационные поезда на 3 мая из Одессы не предусмотрены, однако есть платные.
"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Одессы за границу на 3 мая.
Поезд, который 3 мая курсирует из Одессы за границу:
- 18:22 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль
Платные поезда, которые 3 мая курсируют из Одессы в пределах Украины:
- 15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов
- 17:14 92/91 Одесса-Главная – Лозовая
- 18:22 38/37 Одесса-Главная – Ужгород
- 21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов
- 22:03 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
- 22:25 8/7 Кропивницкий – Харьков-Пасс
- 23:28 117/118 Одесса-Главная – Измаил
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