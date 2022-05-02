Как выехать из Одессы: график движения поездов в пределах Украины и за границу на 3 мая

Как выехать из Одессы: график движения поездов в пределах Украины и за границу на 3 мая

Одессе по-прежнему угрожают вражеские беспилотники и ракетные удары со стороны РФ.

По возможности из города лучше уехать в более безопасные места и даже за границу. Эвакуационные поезда на 3 мая из Одессы не предусмотрены, однако есть платные.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Одессы за границу на 3 мая.

Поезд, который 3 мая курсирует из Одессы за границу:

18:22 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль

Платные поезда, которые 3 мая курсируют из Одессы в пределах Украины:

15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов

17:14 92/91 Одесса-Главная – Лозовая

18:22 38/37 Одесса-Главная – Ужгород

21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов

22:03 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс

22:25 8/7 Кропивницкий – Харьков-Пасс

23:28 117/118 Одесса-Главная – Измаил

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