Как выехать из Одессы: график движения поездов в пределах Украины и за границу на 30 апреля

Как выехать из Одессы: график движения поездов в пределах Украины и за границу на 30 апреля

Одесса все еще находится под угрозой из-за ракетных обстрелов из акватории Черного моря.

Поэтому по возможности из города лучше выехать в более безопасные места и даже за границу. Эвакуационные поезда на 30 апреля из Одессы не предусмотрены, однако есть платные.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Одессы за границу на 30 апреля.

Поезд, который 30 апреля курсирует из Одессы за границу:

18:22 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль

Платные поезда, которые 30 апреля курсируют из Одессы в пределах Украины:

15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов

18:13 78/77 Винница – Ковель

18:22 38/37 Одесса-Главная – Ужгород

20:49 136/135 Одесса-Главная – Черновцы

21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов

21:56 54/53 Одесса-Главная – Днепр

21:56 564/563 Одесса-Главная – Кривой Рог

22:03 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс

22:25 8/7 Кропивницкий – Харьков-Пасс

23:28 117/118 Одесса-Главная – Измаил

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