Как выехать из Одессы: график движения поездов в пределах Украины и за границу на 5 мая

Одесса постоянно находится под угрозой ракетных ударов со стороны России.
А потому из города лучше выехать поездами, частным транспортом или автобусами. Пока из города не предусмотрены эвакуационные поезда, однако есть платные.
"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Одессы за границу на 5 мая.
Поезд, который 5 мая курсирует из Одессы за границу:
- 18:22 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль
Платные поезда, которые 5 мая курсируют из Одессы в пределах Украины:
- 15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов
- 17:14 92/91 Одесса-Главная – Лозовая
- 18:22 38/37 Одесса-Главная – Ужгород
- 21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов
- 22:03 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
- 22:25 8/7 Кропивницкий – Харьков-Пасс
- 23:28 117/118 Одесса-Главная – Измаил
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