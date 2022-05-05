Как выехать из Одессы: график движения поездов в пределах Украины и за границу на 6 мая

Как выехать из Одессы: график движения поездов в пределах Украины и за границу на 6 мая

Одесса находится под постоянной угрозой обстрелов российских оккупантов с акватории Черного моря.

А потому из города лучше выехать поездами, частным транспортом или автобусами. Пока из города не предусмотрены эвакуационные поезда, однако есть платные.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Одессы за границу на 6 мая.

Поезд, который 6 мая курсирует из Одессы за границу:

18:22 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль

Платные поезда, которые 6 мая курсируют из Одессы в пределах Украины:

15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов

18:13 78/77 Винница – Ковель

18:22 38/37 Одесса-Главная – Ужгород

20:49 136/135 Одесса-Главная – Черновцы

21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов

21:56 54/53 Одесса-Главная – Днепр

21:56 564/563 Одесса-Главная – Кривой Рог

22:03 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс

22:25 8/7 Кропивницкий – Харьков-Пасс

23:28 117/118 Одесса-Главная – Измаил

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