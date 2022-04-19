Как выехать из Одессы 20 апреля: перечень эвакуационных поездов в пределах Украины и за границу

Как выехать из Одессы 20 апреля: перечень эвакуационных поездов в пределах Украины и за границу

Из Одессы на 20 апреля был назначен ряд платных поездов в пределах Украины и за границу.

Также из города в среду, 20 апреля, будут курсировать и бесплатные эвакуационные поезда.

"Укрзализныця" обнародовала перечень поездов, которыми можно выехать из Одессы.

Бесплатные эвакуационные поезда из Одессы на 20 апреля:

20:49 136/135 Одесса-Главная – Черновцы

22:32 238/237 Одесса-Главная – Ужгород

Поезд из Одессы на 20 апреля, курсирующий за границу:

18:22 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль

Платные поезда из Одессы на 20 апреля:

14:15 26/25 Одесса-Главная – Рахов

18:13 78/77 Ровно – Ковель

18:22 38/37 Одесса-Главная – Ужгород

21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов

21:56 54/53 Одесса-Главная – Днепр

21:56 564/563 Одесса-Главная – Кривой Рог

22:03 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс

22:25 8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс

23:28 117/118 Одесса-Главная – Измаил

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