Как выехать из Одессы 20 апреля: перечень эвакуационных поездов в пределах Украины и за границу

Из Одессы на 20 апреля был назначен ряд платных поездов в пределах Украины и за границу.
Также из города в среду, 20 апреля, будут курсировать и бесплатные эвакуационные поезда.
"Укрзализныця" обнародовала перечень поездов, которыми можно выехать из Одессы.
Бесплатные эвакуационные поезда из Одессы на 20 апреля:
- 20:49 136/135 Одесса-Главная – Черновцы
- 22:32 238/237 Одесса-Главная – Ужгород
Поезд из Одессы на 20 апреля, курсирующий за границу:
- 18:22 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль
Платные поезда из Одессы на 20 апреля:
- 14:15 26/25 Одесса-Главная – Рахов
- 18:13 78/77 Ровно – Ковель
- 18:22 38/37 Одесса-Главная – Ужгород
- 21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов
- 21:56 54/53 Одесса-Главная – Днепр
- 21:56 564/563 Одесса-Главная – Кривой Рог
- 22:03 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
- 22:25 8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс
- 23:28 117/118 Одесса-Главная – Измаил
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