Выезд 18-22-летних за границу создал проблемы для экономики и армии - депутат

Выезд за границу

Нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Руслан Горбенко рассказал об экономических последствиях решения правительства разрешить выезд молодежи за границу.

Об этом нардеп рассказал в интервью "Telegraf".

"Я лично предлагал законопроект о разрешении на выезд студентам, которые учатся за границей и имеют контракт с учебными заведениями. Однако предложения поняли иначе - позволили всем ребятам до 22 лет выезжать. На экономику это уже имеет влияние. Мы имеем минус 5% рабочих рук", - заявил нардеп.

По его словам, такая "популистская ошибка" правительства усложняет рекрутинг в Вооруженных Силах и других сферах, ведь молодежь едет на сезонные работы за границу, где зарплаты выше, чем в Украине, и контракты отечественных работодателей уже не могут конкурировать финансово.

"Этот вопрос важно было обсуждать с парламентом, Генштабом, военными, потому что они не понимают, как сейчас предлагать рекрутинг 18-24, когда ребятам разрешают выезжать на клубнику в Польшу", - добавил Горбенко.

Ранее HR-экспертка Татьяна Пашкина предупредила об "эффекте домино" после разрешения на выезд мужчинам 18-22 лет. Она считает, что из страны будет выезжать не только эта категория, но и старшие возрастные группы, имеющие на это законное право. В частности, речь идет о девушках, матерях и младших детях, которые будут выезжать, чтобы семья была вместе за границей. Пашкина прогнозирует, что реальные цифры выезда к январю 2026 могут "очень удивить".