Как выглядит 1 копейка, за которую платят 10 тысяч гривен: фото
За экземпляр 1992 разновидности 1.35АА коллекционеры могут заплатить более 11 000 гривен.
Украинцы могут выручить большие деньги за некоторые старые монеты. В то же время, номинал роли не играет — тысячи гривен можно получить даже за 1 копейку.
Так, за экземпляр 1992 разновидности 1.35АА могут заплатить более 11 000 грн, сообщают специалисты ресурса «Монеты-ягодки».
Эту монету отличают:
ступенчатая верхушка правого верхнего листа;
маленькие ягоды.
А за 1 копейку 1992 разновидности 1.11АЕ на специализированных аукционах могут заплатить от 4 000 до 14 000 грн. Узнать такую монету можно за:
округлой верхушкой правого верхнего листа;
крупными ягодами.
Какие монеты подлежат изъятию
Параллельно в Украине выводят из обращения монеты, выпущенные в 2003 году. Это, в частности:
1 копейка;
2 копейки;
5 копеек;
25 копеек.
Такие монеты не принимаются при наличных расчетах за товары и услуги. Причина — намерение НБУ оптимизировать номинальный ряд.
При этом украинцы могут обменять такие копейки на другие монеты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам. Времени для этого есть до окончания военного положения и еще три месяца после его прекращения.
Провести обмен можно в подразделениях Национального банка и в отдельных банках. Полный список находится по ссылке.