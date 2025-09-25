ТСН в социальных сетях

Как выглядит 1 копейка, за которую платят 10 тысяч гривен: фото

За экземпляр 1992 разновидности 1.35АА коллекционеры могут заплатить более 11 000 гривен.

Монета номиналом 1 копейка

Украинцы могут выручить большие деньги за некоторые старые монеты. В то же время, номинал роли не играет — тысячи гривен можно получить даже за 1 копейку.

Так, за экземпляр 1992 разновидности 1.35АА могут заплатить более 11 000 грн, сообщают специалисты ресурса «Монеты-ягодки».

Эту монету отличают:

  • ступенчатая верхушка правого верхнего листа;

  • маленькие ягоды.

За такую 1 копейку можно получить хорошие деньги

А за 1 копейку 1992 разновидности 1.11АЕ на специализированных аукционах могут заплатить от 4 000 до 14 000 грн. Узнать такую монету можно за:

  • округлой верхушкой правого верхнего листа;

  • крупными ягодами.

За такую 1 копейку можно получить хорошие деньги

Какие монеты подлежат изъятию

Параллельно в Украине выводят из обращения монеты, выпущенные в 2003 году. Это, в частности:

  • 1 копейка;

  • 2 копейки;

  • 5 копеек;

  • 25 копеек.

Такие монеты не принимаются при наличных расчетах за товары и услуги. Причина — намерение НБУ оптимизировать номинальный ряд.

При этом украинцы могут обменять такие копейки на другие монеты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам. Времени для этого есть до окончания военного положения и еще три месяца после его прекращения.

Провести обмен можно в подразделениях Национального банка и в отдельных банках. Полный список находится по ссылке.

