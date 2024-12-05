Как вырастут цены на жилье в Украине в 2025 году: ответ экспертов

Понятно, что цены на новостройки вырастут на 20%.

В 2025 году цены на жилье в Украине продолжат расти, и многие украинцы, планирующие приобрести недвижимость, решат сделать это в ближайшее время, чтобы не переплачивать.

Об этом сообщило издание hromadske.

На повышение спроса и цен влияют уменьшение интенсивности обстрелов и общий уровень безопасности в стране. Кроме того, в государственном бюджете на 2025 год заложен курс гривны к доллару на уровне 45, что также будет способствовать удорожанию жилья.

"На первичном рынке стоимость квадратного метра традиционно привязана к курсу доллара", — заявила Марианна Бегунец из строительной компании Gazda.

Ожидается, что в 2025 году цены на новостройки вырастут на 20%, а в случае успеха более привлекательных проектов – на 25-30%.

Компания Perfect Group прогнозирует, что к середине следующего года стоимость квадратного метра в Киеве достигнет 65 тысяч гривен, что на 12,5 тысячи больше текущего уровня. До конца следующего года на вторичном рынке жилья в Украине прогнозируется повышение цен на 7-10%.

Основными факторами, которые будут влиять на этот процесс, являются расширение государственной ипотечной программы "єОселя", изменения валютного курса, рост стоимости строительных материалов и рабочей силы. Кроме того, ожидается возможный рост налогов при покупке жилья, что также будет способствовать повышению стоимости недвижимости.

Напомним, в Украине за три года войны цены на продукты выросли на 44%.

Читайте также: