Как забрать пенсию умершего родственника: что следует сделать, перечень документов

Пенсия / © ТСН

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Родственники умершего пенсионера имеют законное право получить причитающиеся ему выплаты за месяц смерти включительно. В Пенсионном фонде Украины объяснили, кто может рассчитывать на эти средства и какие документы необходимо предоставить.

Об этом сообщило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области.

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Недополученная пенсия умершего пенсионера может быть выплачена членам его семьи. Речь идет о сумме, которая была начислена до месяца смерти, но осталась невыплаченной.

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Право на такую выплату имеют члены семьи, проживавшие вместе с пенсионером на момент его смерти. В то же время, нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на содержании умершего, могут получить эти средства независимо от того, проживали они вместе с ним или отдельно.

Как подать заявление на получение пенсии умершего родственника

Обратиться за выплатой недополученной пенсии можно непосредственно в сервисный центр Пенсионного фонда или дистанционно через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Список документов для офлайн- и онлайн-обращения одинаковый. Заявителю необходимо подать:

свидетельство о смерти пенсионера,

документы, подтверждающие родственные связи с ним,

документ, удостоверяющий личность,

реквизиты банковского счета,

также паспорт или другие документы, подтверждающие факт совместного проживания с пенсионером в день его смерти.

Нетрудоспособные члены семьи дополнительно должны предоставить документы, подтверждающие пребывание на содержании умершего.

Если недополученная пенсия входит в состав наследства, для его получения, кроме документа, удостоверяющего личность заявителя, и свидетельства о смерти, следует подать свидетельство о праве на наследство.

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В то же время пенсии, назначенные в соответствии с Законом «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц», в состав наследства не включаются. Для их получения необходимо обратиться не позднее чем через шесть месяцев после смерти пенсионера.

Датой обращения за недополученной пенсией считается день, когда орган Пенсионного фонда принял заявление вместе со всеми необходимыми документами.

Если документы представляются через веб-портал электронных услуг ПФУ, датой обращения считается день регистрации заявления со сканированными копиями необходимых документов.

Как выплачивают пенсию умершего члена семьи

Недополученную Пенсионный фонд перечисляет на текущий банковский счет получателя.

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Если текущего счета нет, получить средства можно через международную платежную систему «Швидка копійка» в любом отделении «Ощадбанка». Для этого необходимо предъявить паспорт и идентификационный код.

К слову, после смерти пенсионера родственники или похоронившие его лица имеют право на денежную помощь от Пенсионного фонда. В случае смерти гражданского пенсионера выплачивают две его месячные пенсии, а военного — три, но не менее пяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (в 2026 году это не менее 16 640 грн). Выплата военным не предоставляется, если похороны полностью профинансировало государство. Для оформления помощи необходимо обратиться в ПФУ.

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